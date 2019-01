Guvernul a aprobat, în data de 17 ianuarie 2019, propunerea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) de a acorda un plafon de un miliard de lei garanții care pot fi emise în anul 2019 în cadrul programului „Investește în tine”.

„Alocăm şi anul acesta o sumă importantă pentru ca românii care doresc să investească atât pentru dezvoltarea personală, cât și profesională, să o poată face. Programul s-a bucurat de un interes crescut astfel, în doar trei luni de la lansare, s-au aprobat peste 1.350 de credite în valoare totală de 47 de milioane de lei”, a precizat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Potrivit unui informări a MFP, programul „Investeşte în tine” are scopul de a încuraja incluziunea socială a tinerilor si are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani, precum și pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, respectiv cursuri de reconversie și/sau specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Tinerii, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, pot apela la credite fără dobândă, garantate în proporție de 80% de către stat, de maxim 40.000 de lei, pentru plata cursurilor, cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate, plata cursurilor de specializare/calificare, de pregătire profesională, taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA (n.r. – Master of Business Administration), plata chiriei și a utilităților, plata locurilor de cazare în căminele studențesti, a unei părți din construcția unei locuințe sau achiziția unei locuințe, achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate. În cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului, creditul acordat iniţial poate fi suplimentat o singură dată cu o sumă cu până la 20.000 de lei, cu respectarea scadenţei finale prevăzute în contractul de credit.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani pot accesa un credit de până la 35.000 de lei, creditul acordat inițial putând fi suplimentat și în cazul acestei categorii de beneficiari cu până la 20.000 de lei în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, pentru o perioadă maximă de zece ani, inclusiv perioada de graţie.

Finanţatorului îi revine obligația de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.