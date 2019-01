Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat astăzi, 30 ianuarie, că e declarată epidemie de gripă, în contextul în care au fost înregistrate trei săptămâni epidemice consecutive şi sunt 57 de decese din cauza acestei boli. La nivelul judeţului Călăraşi s-au mai confirmat încă şase cazuri de gripă, pe lângă cel înregistrat în data de 22 ianuarie 2019. Aşadar, până în prezent, şapte persoane din judeţul nostru au fost diagnosticate cu virus gripal. Potrivit medicului primar epidemiolog din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Călăraşi, dr. Camelia Truică, trei confirmări de gripă sunt de la probe recoltate de spitale sentinelă în care au fost internaţi pacienţi domiciliaţi în judeţul Călăraşi şi patru confirmări sunt de la probe recoltate de medici de familie.

Peste 180 de persoane din judeţul Călăraşi au fost internate din cauza gripei, a virozelor, pneumoniilor şi infecţiilor căilor respiratorii

Dr. Truică ne-a mai precizat că, în perioada 21 – 27 ianuarie, au fost înregistrate: 35 de cazuri clinice de gripă, dintre care 11 internate, 1.629 de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, cu 70 de cazuri internate, şi 350 de pneumonii, cu 105 cazuri internate. Din totalul celor 35 de persoane depistate clinic cu gripă, cinci sunt copii cu vârste între 0 şi 1 an, 11 sunt copii cu vârste între 2 şi 4 ani, 16 sunt copii cu vârste între 5 şi 14 ani, trei sunt adulţi cu vârste între 50 şi 64 de ani. Toate internările în spital sunt pediatrice, respectiv: trei copii cu vârsta sub un an, şase copii cu vârste cuprinse între 2 şi 4 ani, doi copii cu vârste între 5 şi 14 ani. Cât despre infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, acestea au fost depistate la 198 de copii cu vârste între 0 şi 1 an, la 36 de copii cu vârste între 2 şi 4 ani, la 747 de copii cu vârste între 5 şi 14 ani, la 447 de persoane cu vârste între 15 şi 49 de ani, la 87 de adulţi cu vârste între 50 şi 64 de ani şi la 114 adulţi cu vârste peste 65 de ani.

Recomandări ale Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi

În judeţul nostru nu se ştie cu exactitate la acest moment dacă se vor lua măsuri suplimentare din cauză că a fost declarată epidemie de gripă, aşa că vă reamintim recomandările DSP Călăraşi pentru limitarea extinderii infecţiilor acute ale căilor respiratorii: respectați cu strictețe măsurile de igienă individuală: spălați-vă mâinile cât mai des cu apă și săpun; dacă tușiți/strănutați/vă curge nasul, folosiți batista, de preferință, de unică folosinţă, pe care s-o îndepărtați apoi într-un coș acoperit; solicitați consult medical pentru toate situațiile în care starea dumneavoastră de sănătate este afectată și până la realizarea consultului autoizolați-vă pentru a proteja ceilalți membri ai familiei; în toate cazurile în care medicul de familie vă recomandă examen de specialitate/internare/tratament respectați recomandarea; nu recurgeţi la automedicaţie; în situația în care prezentați febră, tuse, vă curge nasul, vă doare în gât, nu mergeți la serviciu până nu vă consultați medicul de familie; în situația în care copilul dumneavoastră prezintă febră, tuse, îi curge nasul, îl doare în gât, nu-l lăsați să meargă la grădiniță/școală/liceu/facultate, până nu consultați medicul de familie; dacă un medic/cadru medical v-a recomandat izolare la domiciliu, respectați recomandarea; evitați locurile aglomerate, mai ales când sunteți împreună cu copilul; evitați în această perioadă vizitele de familie; respectați programul de vizită stabilit de unitățile sanitare cu paturi; evitați expunerea prelungită la frig; consumați lichide călduțe și suficiente fructe/legume.

Vizita aparţinătorilor către pacienţi, restricţionată cât se poate de mult în Spitalul Judeţean Călăraşi

Vă reamintim că în Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi s-a restricţionat cât se poate de mult vizita aparţinătorilor către pacienţi, iar pe Secţia Neonatologie este interzisă intrarea. Cei care pătrund în spital trebuie să se îmbrace în halat, să aibă botoşi în picioare şi mască.

Cursuri suspendate doar dacă la nivelul unei unităţi se înregistrează o rată de absenteism de peste 20%, timp de trei zile consecutiv

Totodată, vă aducem aminte că la această dată, cursurile nu susnt suspendate în nicio unitate de învăţământ din judeţ. Conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică din Călărași, transmise prin Adresa nr. 988/ 25.01.2019, „în cazul în care la nivelul unei unități se înregistrează focare de infecții respiratorii acute/gripă cu minimum trei cazuri/clasă, respectiv o rată de absenteism de peste 20% din efectivul unității de învățământ din această cauză, timp de trei zile consecutive, se vor lua măsuri de suspendare temporară a cursurilor școlare în clasă, respectiv școală, pentru o perioadă stabilită de DSP, dar nu mai mare de cinci zile lucrătoare”.

Decizia privind eventuala suspendare a cursurilor la nivel de clasă/școală se va lua de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, cu aprobarea inspectorului școlar general, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

Sorina Pintea: „Au mai fost transmise o serie de recomandări suplimentare în unităţile sanitare”

„Există o succesiune de trei săptămâni epidemice, ca urmare, se constată că gripa evoluează epidemic. Nu există un motiv de panică, dar este necesar ca toate măsurile și recomandările pe care Ministerul Sănătății le-a transmis încă din data de 17 ianuarie 2019 și care sunt valabile în această perioadă să le aplicăm. Este nevoie ca populația să fie compliantă și să respecte recomandările specialiștilor privind aplicarea regulilor de igienă personală. Au mai fost transmise o serie de recomandări suplimentare în unităţile sanitare. S-a solicitat limitarea accesului vizitatorilor în mod real în toate unităţile sanitare, în special în secțiile cu risc, refacerea urgentă a stocurilor de antivirale necesare pentru tratamentul infecţiilor respiratorii acute, instituirea terapiei antivirale imediat după internare pentru toţi pacienţii care prezintă tabloul clinic compatibil cu gripa, instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contacţii pacienţilor internaţi, vaccinarea urgentă a personalului medical rămas nevaccinat, refacerea stocurilor de echipamente de protecţie şi utilizarea corespunzătoare a acestora, refacerea urgentă a stocurilor de antiseptice şi dezinfectante pentru asigurarea igienei riguroase a mâinii şi suprafeţelor. Astăzi Institutul Național de Sănătate Publică va reaminti unităţilor sanitare procedurile privind managementul contacţilor, a focarelor şi cazurilor severe de gripă”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.