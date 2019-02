Handbaliştii echipei Dunărea Călăraşi au început returul în forţă, cu două victorii din două partide în deplasare, respectiv 31 – 32 la Baia Mare şi 29 – 34 la Bucureşti.

În data de 30 ianuarie 2019 a avut loc meciul dintre CS Minaur Baia Mare şi Dunărea Călăraşi. Partida s-a încheiat cu victoria formaţiei călărăşene, cu scorul 32 – 31 (13 – 17).

„Meciul a început cu Minaur la conducere, 2 – 0 şi 10 – 5 în minutul 17. În minutul 22 tabela indica un sec 13 – 8, dar am revenit rapid la 14 – 12 în minutul 26, pauza aducând gazdele în avantaj de patru goluri, 17 – 13. După pauză, am revenit la trei goluri, 18 – 15 în minutul 34, şi am egalat în minutul 45, 22 – 22. În minutul 46 am trecut pentru prima dată în avantaj, 22 – 23, dar am ratat desprinderea la 23 – 25 şi gazdele au egalat la 24. Am revenit în avantaj, 27 – 28 şi 28 – 29 în minutul 55, Minaur a avut o tresărire la 30 – 29, dar băieții noștri au egalat la 30 şi au revenit la conducere, 31 – 32 prin omul meciului, Gabriel Bujor. Finalul a fost destul de tensionat, dar i-a aparţinut lui Vlad Rusu, care a apărat o aruncare de la şapte metri, în minutul 59, şi a contribuit decisiv la victoria Dunării Călărași”, se arată pe site-ul www.ahcdunarea.ro.

Prima partidă de pe teren propriu a echipei AHC Dunărea, pe 2 februarie

„Vă așteptăm la primul meci acasă al băieților noștri, care este programat sâmbătă, 2 februarie, de la ora 17:30, când primim vizita echipei clasate pe locul doi, HC Dobrogea Sud Constanța”, se mai precizează în informarea publicată pe site-ul www.ahcdunarea.ro.

Podiumul Ligii Naţionale este ocupat de CSM București cu 34 de puncte (14 jocuri), Dobrogea Sud Constanţa, 33 de puncte (15 jocuri) şi AHC Dunărea Călăraşi, 33 de puncte (15 jocuri).

Programul meciurilor

Sâmbătă, 2 februarie 2019: ora 17:30, AHC Dunărea Călăraşi – Dobrogea Constanța; arbitrii: R.Harabagiu/S.Stănescu; Observator: V. Dobre

Joi, 7 februarie 2019: ora 17:30, televizat TVR HD, Poli Timișoara – AHC Dunărea Călăraşi

Miercuri,13 februarie 2019, ora 18:00, netelevizat, AHC Dunărea Călăraşi – CSU Suceava