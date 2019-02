Perioada: 1 – 3 februarie:

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă: orele 10:30 și 12:30

Perioada: 8 – 10 februarie:

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă: orele 10:30 și 12:30

Cum să-ți dresezi dragonul 3 – 3D

Regia: Dean DeBlois

Distribuţia: Jonah Hill, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jay Baruchel, Gerard Butler

Gen film: acţiune, animaţie, aventuri, comedie, familie, fantastic (varianta dublată)

Durata: 104 minute

Acum, șef și conducător al Insulei Tontului, alături de Astrid, Sughiț a creat o utopie glorios de haotică pentru populația de dragoni. Apariția bruscă a Furiei Luminii coincide cu cea mai sumbră amenințare care a planat vreodată asupra orășelului lor, așa că Sughiț și Știrbul trebuie să părăsească singurul cămin pe care l-au cunoscut vreodată, și să pornească într-o călătorie spre o lume ascunsă despre care se știe că există doar în legende.

O poveste despre maturizare, despre găsirea curajului de a înfrunta necunoscutul.

Perioada: 1 – 7 februarie

Orele: 17:00 şi 20.00

Luni, nu se difuzează filmul

Scapă, dacă poţi! – 2D

Regia: Adam Robitel

Distribuţia: Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis

Gen film: acţiune, horror, thriller

Durata: 100 minute

Filmul „Scapă dacă poţi!” este un thriller psihologic despre şase oameni care nu se cunosc între ei, dar care se confruntă cu o serie de situaţii critice, imposibil de controlat şi care trebuie fie să-şi pună mintea la contribuţie pentru a le depăşi, fie să moară. Columbia Pictures prezintă o producţie a Original Film, „Scapă dacă poţi!”. Scenariul este scris de Bragi Schut şi Maria Melnik. Povestea îi aparţine lui Bragi Schut. Scenografia este realizată de Edward Thomas. Montajul îi aparţine lui Steven Mirkovich, ACE, iar muzica lui Brian Tyler & John Carey.

Luni, 4 februarie

Ora: 20:00

Mary, regina Scoției – 2D

Regia: Josie Rourke

Distribuţia: Margot Robbie, Saoirse Ronan, Guy Pearce, David Tennant, Maria Drăguș

Gen film: biografic, dramă, istoric

Durata: 125 minute

Mary Stuart, regină a Franței la 16 ani, și văduvă la 18 ani, se întoarce în Scoția natală pentru a-și revendica tronul care i se cuvenea de drept. Dar Scoția și Anglia se află ambele sub controlul puternicei Elisabeta I. Fiecare tânără regină o prețuiește pe cealaltă cu o fascinație amestecată cu teamă. Rivale la putere, dar și în dragoste, într-o lume patriarhală, cele două trebuie să decidă cum să joace cartea căsătoriei în așa fel încât să-și păstreze și independența.

Perioada: 8 – 14 februarie

Ora: 17:00

Calmul dinaintea furtunii – 2D

Regia: Steven Knight

Distribuţia: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jason Clarke

Gen film: dramă, thriller

Durata: 106 minute

Regizorul și scenaristul nominalizat la nominalizat la Oscar, Steven Knight și producătorul câștigător de Oscar, Greg Shapiro spun povestea misterioasă a unui căpitan de vas de pescuit, al cărui trecut e pe cale să-i distrugă viața liniștită pe o insulă caribiană, și să-l arunce într-o nouă realitate în care nimic nu este ce pare a fi. Protagoniștii acestui thriller sunt laureații cu Oscar Matthew McConaughey („Interstellar”, „Wolf of Wall Street”, „Dallas Buyers Club”) și Anne Hathaway („Interstellar”, „Les Miserables”, „The Dark Knight Rises”).

Perioada: 8 – 14 februarie

Ora: 20:00

Anomalie – 2D

Regia: Nicholas McCarthy

Distribuţia: Taylor Schilling, Brittany Allen, Colm Feore, Jackson Robert Scott, Peter Mooney

Gen film: horror, thriller

Durata: 96 minute

Sarah este o mamă al cărei fiu, Miles, dă semne îngrijorătoare că ar fi sub influența unei forțe malefice, supranaturale. Temându-se pentru siguranța familiei sale, Sarah trebuie să-și înăbușe instinctul matern, care-i cere să-și protejeze fiul, în favoarea unui instinct de detectiv, ce ar putea să îi dezvăluie ce sau cine cauzează răul căruia Miles nu-i poate face față. Sarah e obligată să caute răspunsurile în propriul ei trecut, trecând printr-o serie de aventuri terifiante, în care granița dintre realitate și percepție devine cu totul și cu totul difuză.

Perioada: 15 – 17 februarie:

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă: orele 10:30 și 12:30

The Lego Movie 2: The Second Part – 3D

Regia: Mike Mitchell, Trisha Gum

Distribuţia: Jason Momoa, Alison Brie, Chris Pratt, Stephanie Beatriz, Channing Tatum

Gen film: acţiune, animaţie, aventuri, comedie,

familie, fantastic, muzical (varianta dublată)

Durata: 89 minute

Au trecut cinci ani deja de când lucrurile rămăseseră în bună ordine, iar cetăţenii întâmpină acum o nouă ameninţare: Lego Duplo, invadatorii din spaţiul cosmic, dezmembrează totul în calea lor mai repede decât s-ar putea reconstrui. Animaţia este

produsă de LEGO System A/S. Distribuitorul internaţional al fimului este Warner Bros. Animaţia este distribuită în România de Vertical Entertainment.