Din păcate, din ce în ce mai mulţi tineri sunt chinuiţi de soartă din pricina unor boli, care le sfâşie sufletul şi le umbresc adolescenţa. În situaţia acestor tineri se află şi Marius, un adolescent de 16 ani din Călăraşi, pe care o boală nemiloasă a pus stăpânire. Marius este voluntar la Crucea Roşie Călăraşi, un tânăr ce mereu a fost cu zâmbetul pe buze şi care dintotdeauna sărea în ajutorul semenilor săi. Mai mult decât atât, acesta şi-a pierdut tatăl în anul 2010, timp în care a fost alături de mama sa, încurajând-o să treacă mai uşor peste greutăţile vieţii. Soarta lui Marius s-a schimbat în momentul în care tânărul a început să se simtă rău, iar în urma unor investigaţii medicale amănunţite, acesta a primit o veste cumplită. Acesta a fost diagnosticat cu cancer, o formă rară şi agresivă de limfom non-Hodgkin cu celulă mare B. Marius a făcut până acum zece cure de chimioterapie, dar tratamentele nu au reușit să-i alunge boala, şi starea băiatului s-a înrăutățit. Îndrumat la o clinică din Israel, medicul de acolo a spus că e nevoie să facă o biopsie care să confirme că tratamentul lor este potrivit și pentru Marius, procedură care costă 1.750 de dolari. Având în vedere că şi investigaţiile şi tratamentul de până acum ale tânărului au necesitat anumite costuri, mama lui Marius nu dispune de resurse financiare, drept pentru care ne cere ajutorul nostru. În mesajul de mai jos, postat de mama băiatului pe reţelele de socializare, aceasta spune că trăieşte o dramă văzând cum propriul copil se luptă cu boala şi nu poate să-l ajute pentru ca acesta să scape de suferinţă.

„Din 2010, de când soțul meu a murit, ne avem doar unul pe celălalt. De multe ori mi s-a părut că e mai puternic decât mine, deși nu avea decât 6 ani când tatăl lui s-a prăpădit. În momentele în care grijile păreau să mă copleșească, când suferința părea prea mare și problemele financiare de nerezolvat, Marius mă lua în brațe și îmi spunea: Mami, tu ești puternică, ești cea mai puternică mamă din lume. Și eu deveneam atunci cea mai puternică mamă din lume pentru el. Acum un an, copilul meu bun, vesel și puternic ca un leu, așa cum spune el, a început să se simtă rău. Avea dureri în piept și se plângea foarte des de oboseală. Într-o zi a căzut ca secerat la fotbal, în mijlocul terenului. Nimic neobișnuit, mi-am spus atunci, copiii cad la fotbal, nu era pentru prima dată. O radiografie la umăr a arătat că e era mai mult decât un os fisurat. După mai multe analize și investigații, doctorii mi-au dat o veste cumplită: copilul meu avea cancer, o formă rară şi agresivă de limfom non-Hodgkin cu celulă mare B. Limfomul de care suferă Marius este rar la copii. Vestea asta m-a lovit ca un trăsnet. Am început tratamentele. Marius a făcut până acum zece cure de chimioterapie, a suportat efectele adverse cu același curaj pe care l-a avut mereu și și-a petrecut ultimul an mai mult în spital decât acasă. Însă tratamentele nu au reușit să-i alunge boala, și starea copilului meu s-a înrăutățit. Se spune că una dintre cele mai mari drame pe pământul ăsta este să vezi cum propriul tău copil se sfârșește și tu să fii neputincios să-l ajuți. Eu asta trăiesc de un an încoace. De curând, niște oameni cu sufletul mare ne-au îndrumat către un studiu clinic pentru tipul lui de cancer, la o clinică din Israel. Posibil singura șansă de supraviețuire a copilului meu drag. Ieri dimineață, medicul din Israel ne-a spus că e nevoie să facem o biopsie care să confirme că tratamentul lor este potrivit și pentru Marius. Analiza nu se face în România și costă 1.750 de dolari. Pentru noi este o sumă prea mare, mai ales că în ultimul an de zile boala asta ne-a sărăcit și mai mult. Nu mi-e ușor să vă cer ajutorul! Nu mi-e ușor, dar când știu că viața copilului meu depinde asta și că ar putea fi salvat, trec peste orice neputință și vă rog, cu lacrimi în ochi, să ne ajutați. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulţumesc”, este apelul disperat al mamei băiatului, Elena Boşnigeanu, care priveşte neputincioasă la suferinţa lui Marius şi ar face orice să-şi salveze copilul.

Conturile în care se pot face donaţii sunt:

IBAN RO19BRDE120SV03946731200 IN LEI

IBAN RO02BRDE441SV48845894410 IN EURO

Cei care vor să-l ajute pe Marius pot face donaţii şi în contul Crucii Roşii Călăraşi

Marius este voluntar al Crucii Roşii Călăraşi, un copil sufletist şi cuminte, care mereu s-a alăturat acţiunilor acestor organizaţii. Acesta a venit anul trecut, chiar în vacanţa de iarnă, pentru a ajuta Crucea Roşie Călăraşi să ducă pachete cu ajutoare oamenilor defavorizaţi. De asemenea, directoarea Crucii Roşii Călăraşi a postat un mesaj emoţionant, în care ne roagă să-i redăm o şansă acestui tânăr nevinovat, care se luptă să supravieţuiască şi să se bucure de viaţă. „Îl cunosc pe Marius, îi cunosc familia și le cunosc povestea! Nu se poate! Nu e drept! Marius e un copil bun și cuminte, copil care a venit să ne ajute în vacanța de iarnă. Da, Marius e voluntar la Crucea Roşie Călăraşi! Vă rog! Vă implor să-l ajutaţi! Vă dau și contul Crucii Roşii Călăraşi și specificați pentru Marius când donați!”, a menţionat directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă.

Contul Crucii Roşii Călăraşi este următorul:

RO70BRDE120SV12163551200 , BRD CALARASI