Un tânăr în vârstă de 29 de ani, din judeţul Călăraşi, a decedat din cauza gripei. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi, acesta avea afecțiuni medicale cronice preexistente (obezitate, epilepsie), neglijate, ultima prezentare la medicul de familie fiind în anul 2013. De asemenea, tânărul era consumator cronic de alcool. Bărbatul a fost găsit decedat la domiciliu. La necropsie i s-a prelevat fragment pulmonar ce a fost trimis la Institutul Cantacuzino, din proba necroptică identificându-se virus gripal tip A H1pdm09.

În urma centralizării datelor statistice raportate de medicii de familie și spitalele din județ, situația infecțiilor respiratorii acute pentru săptămâna 28 ianuarie – 3 februarie 2019 este următoarea: 43 de cazuri diagnosticate clinic cu gripă, din care 28 de cazuri internate (zece sub 1 an, cinci la grupa de vârstă 2 – 4 ani, opt la grupa de vârstă 5 – 14 ani, patru la grupa de vârstă 15 – 49 de ani și un caz peste 65 ani), 1.856 de cazuri cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, din care 44 de cazuri internate (14 sub 1 an, cinci la grupa de vârstă 2 – 4 ani, 21 la grupa de vârstă 5 – 14 ani, patru la grupa de vârstă 15 – 49 de ani), 366 de cazuri de pneumonie, din care 118 cazuri internate (nouă sub 1 an, zece la grupa de vârstă 2 – 4 ani, 21 la grupa de vârstă 5 – 14 ani, 24 la grupa de vârstă 15 – 49 de ani, 19 la grupa de vârstă 50 – 64 de ani și 35 de cazuri peste 65 de ani).

Situația cumulativă a identificărilor de virus gripal din acest sezon pe probe prelevate de la pacienți domiciliați în județul Călărași este următoarea: pacient de sex masculin, 48 de ani, domiciliat în mediul urban, identificare RT-PCR virus gripal A H1; pacient sex masculin, 37 de ani, mediul rural, identificare RT-PCR virus gripal A H1; pacientă sex feminin, 46 de ani, mediul rural, identificare RT-PCR virus gripal A H1; pacient de sex masculin, 7 ani, mediul urban, identificare RT-PCR virus gripal A H1; pacientă sex feminin, 62 de ani, mediul urban, identificare RT-PCR virus gripal A H3; pacient sex masculin, 57 de ani, mediul rural, identificare RT-PCR virus gripal A H1; pacientă sex feminin, 1 an, mediul rural, identificare RT-PCR virus gripal A H1; pacient sex masculin, 49 de ani, mediul urban, identificare RT-PCR virus gripal A H3; pacientă sex feminin, 50 de ani, mediul urban, identificare RT-PCR virus gripal A H3; pacient sex masculin, 29 de ani, mediul rural, identificare RT-PCR virus gripal A H1.

„Având în vedere că din data de 11 februarie 2019 reîncep cursurile, revenim cu solicitarea către părinți de a nu fi duși în colectivitatea copii cu semne de boală. Am recomandat ca în toate unitățile de învățamânt conducerea unităților să facă cu seriozitate și obiectivitate, evaluarea posibilităților asigurării în unitate a mijloacelor și materialelor de încălzire care să asigure microclimatul adecvat, a apei curente rece și calde, săpun, prosoape de hârtie, în cantități suficiente pentru asigurarea igienei mâinilor pentru preșcolari/elevi și personalul unității, a materialelor și substanțelor de curățenie și dezinfecție necesare efectuării curățeniei și dezinfecției curente a tuturor spațiilor, iar pentru unitățile de învățamânt în care nu se pot asigura măsurile elementare de limitare a extinderii infecțiilor aerogene, să se ia decizia amânării reluării cursurilor, până la asigurarea acestora”, informează Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi.