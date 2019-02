Anul trecut, Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române a organizat o serie de acţiuni, care au venit în sprijinul persoanelor nevoiaşe, bătrânilor singuri şi nu numai. Astfel, conducerea acestei organizaţii şi voluntarii au distribuit îmbrăcăminte şi jucării familiilor nevoiaşe cu copii şi au dus mâncare caldă bătrânilor singuri şi neajutoraţi.

În anul 2018, Crucea Roşie Călăraşi a distribuit alimente, îmbrăcăminte şi jucării prin proiectul „Din suflet pentru suflet”. Împreună cu ajutorul primit de la sediul central al Crucii Roşii Române, filialele de Cruce Roşie Sector 6 şi Sector 5, această organizaţie a reuşit ca pe parcursul întregului an să distribuie 13.000 de kilograme de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 4.214 jucării şi jocuri, dar şi 140 de kilograme de dulciuri. Având în vedere că în municipiul nostru sunt destul de multe persoane în vârstă şi aflate în imposibilitate de a merge, Crucea Roşie Călăraşi a încheiat parteneriate cu câteva restaurante şi firme de catering care, de câteva ori pe săptămână, duc acestor persoane mâncare caldă tip „meniul zilei”, mâncare ce rămâne nevândută în ziua respectivă. În total, anul trecut, s-au livrat aproximativ 3.500 de porţii de mâncare. „În data de 12 decembrie a fiecărui an, Crucea Roşie Călăraşi îşi serbează ziua de naştere. În 2018, am sărbătorit 94 de ani, filiala fiind înfiinţată prin Decret Regal emis în data de 12 decembrie 1924 . Cu această ocazie, am organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi concertul caritabil ‘Din suflet pentru suflet’. Cu banii strânşi din donaţiile făcute la concert, am dus mâncare caldă pentru sărbătorile de iarnă unor familii cu mulţi copii sau bătrâni singuri din Călăraşi. Suma stânsă a fost de 2.422 de lei”, a menţionat directoarea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române, Aura Giurcă. De altfel, în luna februarie a anului trecut, Crucea Roşie Călăraşi a donat către Spitalul Municipal Olteniţa şase patuţuri şi aproximativ 370 de scutece pentru Secţia Neonatolorie, donaţie primită de la sediul central al Crucii Roşii Române. În august 2018, în urma apelului făcut către populaţie, această filială a strâns câteva sute de kilograme de alimente neperisabile şi îmbrăcăminte nouă pentru populaţia sinistrată din Grecia. Reprezentanţii Asociaţiei Elenă din România le-au ridicat de la sediul acestei filiale. De asemenea, în luna noiembrie a anului precedent, Crucea Roşie Călăraşi a primit o donaţie ce a cuprins 94 de baxuri de scutece de tip Pampers pe care le-a împărţit în mod egal către Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi şi către Spitalul Municipal Olteniţa. Totodată, în decembrie 2018, Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române a donat către trei şcoli din judeţ câte cinci calculatoare, primite de la sediul central, dar şi mobilier pentru dotarea unei săli de clasă.

„Duminici calde” cu 11 lei

În urma acţiunilor de strângere de fonduri prin colecte stradale, dar şi prin donaţii, Crucea Roşie Călăraşi a reuşit să strângă suma necesară pentru proiectul „Duminici calde”. Prin acest proiect, aproximativ 700 de porţii de mâncare caldă au ajuns la mai mulţi copii proveniţi din familii nevoiaşe din Călăraşi şi care merg regulat la şcoală. „Cu ajutorul asistenţei sociale, al Protoieriei Călăraşi, dar şi al preoţilor din parohiile din municipiul Călăraşi, identificăm din ce în ce mai mulţi copii din familii foarte sărace, care merg la şcoală regulat şi au rezultate bune şi se încadrează să primească din partea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române mâncare caldă în fiecare weekend. Menţionam faptul că mâncarea pentru o sută de copii ne costă doar 1.100 de lei, transportul şi restul de bani până la costul integral fiind sponsorizare din partea restaurantelor partenere. În urma sponsorizărilor primite de la Concrete and Design Solutions Bucureşti, am reuşit să continuăm proiectul ‘Duminici calde’ şi în anul şcolar 2018 – 2019”, a menţionat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.