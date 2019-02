Bolile neurologice cresc în incidenţă de la an la an la nivel global şi influenţează semnificativ calitatea vieţii pacientului. Milioane de oameni suferă în fiecare an de traumatisme cranio-cerebrale, accidente vasculare, iar afecţiunile neurologice degenerative precum Boala Parkinson sunt din ce în ce mai frecvente. România se află în topul ţărilor europene în privinţa ratei incidentei, dar şi a decesului datorate bolilor cerebrovasculare. Aşadar, etapele de diagnosticare şi tratament al celor mai frecvente afecţiuni neruologice sunt prezentate, în interviul de mai jos, de către dr. Denisa Lefter.

În municipiul Călăraşi, pe strada Progresul, îşi desfăşoară activitatea, de aproximativ trei ani, cabinetul de neurologie condus de dr. Denisa Lefter. Într-un spaţiu ce surprinde prin bun gust şi simplitate, sunt întâmpinaţi zilnic pacienţi călărăşeni, în vederea diagnosticării, tratării şi monitorizării cu profesionalism a diferitelor afecţiuni neurologice. Încă de la intrarea în cabinet, doamna doctor m-a surprins printr-un zâmbet cald şi o privire plină de compasiune, ce denotă dăruire pentru meseria pe care a ales să o profeseze.

Reporter: Pentru călărăşenii care suferă de afecţiuni din sfera neurologică şi care încă nu vă cunosc, ne puteţi spune ce fel de servicii medicale oferiţi la cabinet?

Dr. Lefter: Serviciul de bază pe care-l oferim este consultaţia medicală de specialitate. Aceasta decurge în mai multe etape: în funcţie de simptomatologia pacientului, istoricul medical şi în urma unei discuţii amănunţite, se trece la examinarea pacientului în vederea determinării unor semne clinice. Se stabileşte un diagnostic adecvat, se iniţiază un plan de tratament sau după caz, îndrumăm pacientul către investigaţii suplimentare precum radiografii, CT, RMN sau către alte consulturi interdisciplinare.

Reporter: Care este afecţiunea cel mai des întâlnită în rândul pacienţilor?

Dr. Lefter: Afecţiunile neurologice reprezintă o patologie des întâlnită în prezent atât la persoanele vârstnice, cât şi la cele tinere. Dintre acestea, peste 80% din pacienţii care solicită consultaţie se plâng cel mai adesea de cefalee.

Reporter: Care ar fi cauzele cefaleei?

Dr. Lefter: Cauzele pot fi multe, însă stilul de viaţă, stresul cotidian, lipsa somnului, schimbările hormonale, emoţiile negative, mesele copioase, diverse E-uri pe care le regăsim în multe produse ce le punem zilnic pe masa noastră, dar şi consumul de alcool sunt printre cei mai importanţi factori declanşatori. Hipertensiunea arterială, spondiloza cervicală, tulburările de vedere sau formaţiunile expansive intracraniene po,t de asemenea, determina dureri de cap. Migrena este cea mai frecventă formă de manifestare clinică a cefaleei. Cefaleea poate reprezenta şi un simptom al altor boli precum sinuzita, otita, glaucom. Cefaleea poate fi acută (brutală) sau cronică. Conform studiilor, cefaleea apare mai frecvent la persoanele de sex feminin. Diagnosticul corect este primul pas pentru instituirea tratamentului, iar pentru aceasta pacientul trebuie să descrie cât mai precis simptomele şi caracterul durerii, să răspundă la întrebări legate de istoricul durerii, debut, localizare, frecvenţă, durata sau cazuri similare în familie.

Reporter: Ce alte afecţiuni mai trataţi?

Dr. Lefter: Alte patologii des întâlnite sunt vertijul, lombosciatica, herniile de disc, tulburările circulatorii, Boala Parkinson şi altele. În funcţie de simptomatologia pacientului, precum şi anumite boli asociate, se instituie tratamentul iniţial. Dacă pacientul nu răspunde la tratament, se cer investigaţii imagistice suplimentare precum RMN-ul de coloană, ţintit pe zona afectată, pentru a stabili diagnosticul exact şi pentru a îndruma pacienţii către servicii de recuperare medicală sau către neurochirurgie, pe cei care au indicaţie operatorie.

Reporter: Ce fac aceşti pacienţi care au indicaţie operatorie? Unde îi îndrumaţi?

Dr. Lefter: Din primavara acestui an, la cabinet va oferi consultaţii un medic neurochirurg din Bucureşti. Am colaborat cu succes până acum cu domnul doctor Gheorghe Sebastian, neurochirurg la Spitalul Universitar din Bucureşti, un om şi un medic de excepţie. Cei care i-au trecut pragul cabinetului pot confirma acestea. Pentru a facilita accesul acestor pacienţi la consultaţia de neurochirurgie, domnul doctor mi-a acceptat invitaţia de a oferi consultaţii la cabinet în Călăraşi.

Astfel, pacienţii cu patologie vertebralaă (hernie de disc lombară, cervicală, stenoza de canal vertebral , fracturi vertebrale, metastază vertebrală unică), procese expansive intracraniene, (chisturi sau formaţiuni tumorale), malformaţii vasculare, traumatisme cranio-cerebrale sau complicaţii ale acestora precum hematomul subdural acut sau cronic, vor putea fi consultaşi şi chiar programaţi pentru intervenţia chirurgicală, chiar de către medicul neurochirurg. Intervenţiile chirugicale se vor realiza la Bucureşti, la Spitalul Universitar sau în clinicile private, unde domnul doctor lucrează, în funcţie de preferinţele pacientului. Cei care sunt interesaţi să ia legătura cu domnul doctor mă pot contacta pentru a le oferi informaţii suplimentare. Sperăm ca din luna martie a acestui an să începem lucrul în echipă, să putem să ajutăm împreună pacienţii din oraşul Călăraşi şi nu numai.

Reporter: Cum vă găsesc cei care doresc să vină la o consultaţie?

Dr. Lefter: Pentru că timpul pacienţilor este important, consultaţiile se efectuează numai în baza unei programări, iar timpul alocat fiecărui pacient este de aproximativ 20 de minute.

Reporter: Vă mulţumim pentru informaţii, doamna doctor! Cu siguranţă vor fi foarte utile pacienţilor.

Date contact

Adresa: str. Progresul 13, bl. B8, sc. D, ap. 3, Călăraşi

Telefon programari: 0766/722.515