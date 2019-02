Azi dimineaţă, în jurul orei 09:00, mai mulţi angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi au ieşit în stradă. Aceştia au protestat în faţa Consiliului Judeţean (CJ), nemulțumiți fiind de reducerea veniturilor din cauza aplicării Legii nr. 153/ 2017. Pentru a calma spiritele, preşedintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, a coborât să discute cu protestatarii şi să le aducă la cunoştinţă măsurile compensatorii ce vor fi luate pentru luna ianuarie. De asemenea, membrii de sindicat au vorbit şi cu preşedintele SANITAS Călăraşi, Valentin Robescu, şi au stabilit programul acţiunilor de protest din perioada imediat următoare.

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, alături de vicepreședintele Valentin Barbu și administratorul județului, Bogdan Georgescu, a primit, astăzi, la prima oră a dimineții, delegația Sindicatului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călărași. Sindicaliștii, asistente medicale și personal auxiliar medical, sunt nemulțumiți de reducerea veniturilor din cauza aplicării Legii nr. 153/2017, care prevede introducerea normei de hrană în cuantumul sporurilor de 30%.

Conducerea CJ Călăraşi, la solicitarea sindicatului, o să înainteze Ministerului Sănătății o petiție cu toate doleanțele oamenilor, soluția temporară găsită de președintele Iliuță fiind aceea de acordare a unui stimulent financiar pe luna ianuarie 2019, echivalent cu un salariu minim pe economie odată cu aprobarea bugetului județului nostru, în conformitate cu legea sănătății. „De la preluarea mandatului de președinte, am avut o grijă deosebită pentru spital. Am acordat tichete de masă, vouchere de vacanță, din martie 2018 mi-am dat acordul ca salariile corpului medical să fie plătite la nivelul anului 2022, am acordat sporurile, conform prevederilor legale, la maximum posibil. Sindicaliștii au înțeles că noi, administrația județeană, nu putem schimba legi. În schimb, o să-i sprijinim ca vocea lor să fie auzită la nivel central”, a spus șeful Consiliului Judeţean, Vasile Iliuță.

Ulterior, preşedintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, a coborât să discute cu protestatarii şi să le aducă la cunoştinţă măsurile compensatorii ce vor fi luate pentru luna ianuarie.„Împreună cu Sindicatul am ajuns la o concluzie: Ca ordonator principal de credite, nu putem să modificăm legea. Am o singură soluţie care depinde de mine, ca ordonator principal de credite, să vă dau un salariu minim pe economie care să completeze veniturile lunii ianuarie şi sper ca Sindicatul să facă demersuri pentru schimbarea legii şi câştigarea acestor drepturi”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.

Robescu: „Pentru schimbarea legii, trebuie să ieşim în stradă”

Liderul SANITAS Călăraşi, Valentin Robescu, a transmis protestatarilor că vor urma mai multe acţiuni de protest pentru modificare legislaţiei care a dus la diminuarea veniturilor. „Din păcate, legea este prost făcută. Nu a făcut decât să ne ridice unii împotriva altora. Dacă această lege este cu mari probleme, nu ne rămâne decât să o îndreptăm noi. Mâine după-amiază am să vă anunţ calendarul acţiunilor de protest care vor urma. Nu putem accepta sub nicio formă să ne scadă salariul în ianuarie, faţă de luna decembrie. Pentru asta trebuie să ieşim în stradă, pentru că nu există altă cale pentru a reuşi. Am solicitat Consiliului Judeţean amânarea cu o lună pentru aplicarea în totalitate a acestei legi. Consiliul Judeţean a spus că respectă legea şi pot să vă spun că există şi sancţiuni dacă se încalcă legea. Atunci a apărut această soluţie compensatorie, dacă vreţi, ca pentru luna ianuarie, Consiliul Judeţean să suporte o parte din pierderile pe care le-am înregsitrat. Trebuie să mergem la Bucureşti pentru a schimba legea”, a declarat preşedintele SANITAS Călăraşi, Valentin Robescu.