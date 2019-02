Secţia Arheologie a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi a găzduit un eveniment cultural minunat în data de 13 februarie 2019. Este vorba despre un spectacol de muzică şi poezie, susţinut de Ovidiu Scridon, autorul volumului de versuri „Tu ce-ai făcut astăzi?”. Manifestarea a fost organizată de Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”.

La eveniment au fost prezenţi iubitori de poezie din judeţul Călăraşi, care au rămas plăcut impresionaţi de spectacolul oferit de Ovidiu Scridon.

Autorul Ovidiu Scridon a declarat: „Mă bucur foarte mult că astăzi (n.r. – miercuri, 13 februarie), la Călăraşi, oferiţi resursa cea mai importantă, timpul dumneavoastră. Mă bucur că sunteţi aici. Aceasta este a 94-a lansare la Călăraşi, un oraş în care am mai fost. Îmi amintesc că prima dată am cântat exact cu întâmplările Cenaclului ‘Totuşi Iubirea’, cu poetul Adrian Păunescu. Eu am debutat în ‘96, când eram student la Giurgiu şi a doua manifestare era la Călăraşi. În ceea ce mă priveşte, e important să o spun întodeauna că sunt dintr-un orăşel din mijlocul ţării, care se numeşte Târnăveni, am plecat de acasă la 14 ani când am ales să fac liceul la Cluj. Mai târziu am plecat în Bucureşti , unde am absolvit ASE-ul şi SNSPA, după care am plecat în America şi mai târziu, respectiv perioada în care am scris această carte, am trăit în Marea Britanie. De altfel şi fotografia de pe coperta cărţii este făcută la două străzi de casa în care am locuit. A fost o perioadă interesantă, însă am folosit poezia ca pe o terapie tocmai pentru că în America nu mi-a plăcut foarte mult, iar în Anglia nu mi-a plăcut deloc. Prin urmare m-am întors, am revenit anul trecut în România definitiv şi cu aceste călătorii pe care le fac, redescopăr o Românie extraordinară. După ce plec din Călăraşi, voi fi la Feteşti. E o îndrăzneală, mulţi îi zic şi nebunie, însă pentru mine este o nebunie extrem de frumoasă şi vă mulţumesc că faceţi parte din povestea acestei cărţi, astăzi (n.r. – miercuri, 13 februarie), la Călăraşi”.

Ovidiu Scridon este originar din Mureș, a absolvit Academia de Studii Economice din București și este un mare iubitor de muzică și poezie, cochetând cu acestea încă din anul 1993. Membru pentru o perioadă a Cenaclului „Totuși Iubirea”, condus de Adrian Păunescu, membru al Uniunii Scriitorilor și Muzicologilor din România și al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română din Chișinău, om de presă pentru o lungă perioadă (Radio Total, Media Pro, Realitatea Cațavencu), Ovidiu Scridon deține un palmares important pe scena muzicii folk unde activează plin de energie și pasiune alături de chitara și muzicuțele sale. Este autorul a două volume de versuri, „Portretul unui gând” și „Tu ce-au făcut astăzi?”, a unui jurnal de călătorie, „Cum am descoperit America” și a două volume de proză, „Bucuriile ne sunt la n-demână” și „Doi ani și șase luni”, volume în curs de apariție.