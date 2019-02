Elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” au desfăşurat zilele trecute o activitate de colectare a deşeurilor. Aceştia au adus la punctul de colectare acumulatori, becuri şi rezerve de neon, iar elevii din ciclul primar au primit jucării din partea membrilor echipei Ecoprovocarea, în schimbul deşeurilor. Toţi elevii participanţi au conştientizat gravitatea poluării mediului înconjurător cu aceste deșeuri.

Membrii echipei Ecoprovocarea şi membrii echipei proiectului Erasmus + „Move yourself, do it yourself” au desfășurat miercuri, 20 februarie a.c., o acţiune de colectare a deșeurilor de tip: acumulatori (baterii), becuri, rezerve neon. Înaintea acestei activităţii a avut loc și o campanie de conștientizare referitoare la colectarea selectivă a acestor tipuri de deșeuri și predarea lor în punctele special amenajate în liceul nostru precum și la punctele amenajate în centrele comerciale din orașul Călărași. Toți participanții la acțiune au conștientizat gravitatea poluării mediului înconjurător cu aceste deșeuri. Campania a implicat toate clasele din liceu. Campionii absoluți au fost elevii de la clasele din ciclul primar care au adus la punctul de colectare o cantitate foarte mare de deșeuri, fiind implicați 100%. Dintre clasele de liceu, clasa a IX-a E s-a implicat cu o pondere de peste 80% de elevi, iar dintre clasele de gimnaziu, clasa a VI-a B a fost cea mai activă. În schimbul deșeurilor, elevii cei mici au primit jucării. Jucăriile au fost dăruite de membrii echipei Ecoprovocarea și, acest mod de compensare, a adus multă bucurie elevilor de la ciclul primar. „Organizatorii au sortat rapid – pe categorii – produsele colectate dovedind că au și abilități de buni organizatori. Activitatea a avut un mare succes – când se formează o echipă puternică rezultatele sunt pe măsură. Mulțumim pe această cale tuturor participanților elevi și profesori și îi așteptăm cu drag la următoarea activitate de colectare de hârtie!”, au menţionat reprezentanţii echipei Ecoprovocarea.