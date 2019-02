Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a fost prezent, săptămâna trecută, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Partidului Naţional Liberal (PNL). Edilul a adus în discuţie nemulţumirile legate de noua formulă de calcul a bugetului local.

În momentul de faţă, primarii nu cunosc noua formulă de calcul aprobată de Guvern, însă ştiu cu certitudine un singur lucru, plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora a fost trecută în subordinea Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT). Acest lucru va duce la dezechilibrarea bugetului local.

„Vreau să îmi reiterez dezamăgirea vizavi de bugetul adoptat de Parlamentul României. La nivelul Asociației Municipiilor din România, am avut întrevederi atât cu Liviu Dragnea, cât și cu ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici. Noi, primarii, am solicitat aceste întrevederi în urma măsurilor luate cu privire la trecerea indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a însoțitorilor către UAT-uri, în contextul în care s-a văzut foarte clar că suntem dezavantajați. În ceea ce privește bugetul municipiului Călărași, nu știm la această oră despre ce cifre vorbim, am înțeles că la mijloc e o formulă de calcul ce nu ne-a fost adusă la cunoștință. Voi face tot posibilul, împreună cu echipa mea, să realizăm toate investițiile pe care ni le-am propus, mai ales că avem două proiecte mari, şi anume bulevardul Nicolae Titulescu și strada Grivița, proiecte cu care am intrat în faza de execuție și imediat ce timpul va permite vom începe lucrările. Sunt sigur că proiectele propuse vor demara, iar cofinanțările necesare vor fi acoperite fie din bugetul local, fie din împrumutul pe care încercăm să îl accesăm. Vom căuta toate sursele de finanțare posibile, astfel încât să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus pentru dezvoltarea municipiului Călărași. Tot la legea bugetului, mai precizez un lucru. Ştiți foarte bine că au fost hotărâri judecătorești pentru profesori care, nici la ora actuală, nu au fost puse în aplicare. Dacă ei nu au primit banii de atâta timp, îmi pun întrebarea: Ce o să facem noi în decursul acestui an… deși, cu surle și trâmbițe se spune că bugetul este pozitiv”, a precizat primarul Drăgulin.