Primarul comunei Roseţi, Nicolae Râjnoveanu, are un nou obiectiv major, şi anume „Introducerea reţelei de gaze în localitate”. Comuna Roseţi este una dintre puţinele localităţi călărăşene care au asfaltate aproape toate drumurile, iar reţeaua de canalizare acoperă aproape 70% din trama stradală. Marile investiţii au fost efectuate de-a lungul anilor cu fonduri europene sau guvernamentale. Tot aşa doreşte primarul Râjnoveanu să introducă reţeaua de alimentare cu gaze în localitate. Guvernul a aprobat introducerea reţelei de gaz cu fonduri accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

„Lucrăm la proiectul introducerii reţelei de gaze în localitate. Am fost prezent la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Comunelor unde Guvernul a acceptat ca pe PNDL să putem accesa proiecte pentru introducerea reţelei de alimentare cu gaz în localităţile din mediul rural”, a precizat Râjnoveanu.

Anul trecut, investiţiile prinse în programul de dezvoltare a comunei Roseţi au avut valoarea totală de 30.334.187,14 lei, din care contribuţia de la bugetul local a fost de 4.297.528,63 de lei. Pentru anul acesta, primarul Râjnoveanu spune că se va intinde cu investiţiile atât cât îi va permite bugetul. „Toate lucrările care vor intra în execuţie anul acesta sunt rodul proiectelor începute încă din anii trecuţi. Ca de fiecare dată, an de an, am avut accesat minimum un proiect cu fonduri europene, destul de consistent. Aşa avem şi anul acesta, an în care vom demara cât de curând lucrările pentru proiectul ‘Modernizare şi extindere reţea de canalizare (etapa II-a)’. Cu această extindere de încă 9 kilometri de canalizare, vom acoperi aproape 70% din trama stradală din intravilan. Ne apropiem de final, urmând ca în etapa a III-a să mai executăm restul de 9 kilometri. În perioada următoare trebuie să găsim o nouă soluţie pentru efectuarea etapei a III-a de extindere a reţelei de canalizare, astfel vom acoperi în totalitate trama stradală. Apoi, se vor face branşări la reţeaua de canalizare numai la capacitatea modulului care funcţionează. Vorbim despre 1300 de cetăţeni, aproximativ 600 de gospodării, urmând ca în etapa a III-a să mai prindem un modul care să asigure branşarea tuturor gospodăriilor”, a precizat Râjnoveanu.

Licitaţie pentru executarea lucrărilor de modernizare a şcolilor

„Cu modernizarea şcolilor, am ajuns în faza de execuţie, în maximum două săptămâni, reprezentanţii Primăriei Roseţi vor scoate lucrările la licitaţie. Proiectul este în valoare de 7.006.730 de lei, din care partea de cofinanţare de la bugetul local este de 282.420 de lei. Acesta este implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Am mai spus de nenumărate ori că avem trei construcţii unde au învăţat şi părinţii noştri. Construcţii vechi, dar care sunt într-o stare bună pentru că noi le-am îngrijit. În momentul de faţă, în localitate avem peste 800 de elevi. Suntem printre puţinele localităţi din judeţ cu demografie pozitivă. Săptămâna viitoare, sunt chemat la minister pentru a încheia contract pentru modernizarea şcolii. Cele trei clădiri au aproximativ 140 de ani de la deschidere şi funcţionează foarte bine şi în prezent. Modernizarea unităţii de învăţământ este necesară”, a spus primarul comunei Roseţi.

Drumuri asfaltate în toată comuna

Anul trecut s-au efectuat lucrări de modernizare a străzilor în valoare de 400.000 de lei. Lucrările au rezolvat problema tramei stradale pe aproximativ 90% din total lungime. Au mai rămas lucrări mici care vor fi făcute din bani de la bugetul local.

Sală de sport, construită prin CNI

Reprezentanţii Primăriei Comunei Roseţi au făcut Studiul de Fezabilitate pentru construirea unei săli de sport. Noul obiectiv va fi construit prin Compania Naţională de Investiţii (CNI). „Noi am făcut SF şi celelalte documente. Săptămâna viitoare urmează să înaintez dosarul cu toate documentele solicitate. În momentul de faţă, orele de sport se efectuează într-o sală de clasă, în condiţii improprii. Este foarte greu, mai ales iarna, când se suprapun două clase. În judeţ, există localităţi unde şcolile abia mai funcţionează şi, cu toate acestea, au săli de sport. Avem nevoie de o sală de sport pentru elevi. Din acest motiv, am depus la CNI o cerere de finanţare pentru realizarea unei săli de sport. Proiectul este în valoare de 1.764.467 de lei, din care partea de cofinanţare de la bugetul local este în valoare de 115.000 de lei”, a menţionat Râjnoveanu.

Miniteren de fotbal, în localitatea Roseţi

Pe GAL urmează să se construiască un miniteren de fotbal în localitatea Roseţi. În scurt timp se va scoate la licitaţie execuţia acestor lucrări. Proiectul privind construirea unui miniteren de fotbal pentru antrenament, cu vestiare, împrejmuire şi iluminat, este în valoare 440.187,36 de lei, din care partea de cofinanţare de la bugetul local este de 6218,29 de lei.

Dezvoltarea cartierului de tineri

Autorităţile din Roseţi vor să extindă sistemul de iluminat public în zona de est a localităţii, acolo unde vor fi construite locuinţele celor care au primit teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003. În zonă există aproape 160 de gospodării nou înfiinţate. „Acum lucrăm la PUZ. Profităm de faptul că avem drum de acces foarte bun în zonă, vorbim de drumul agricol Amzaua care va intra în intravilan. Urmează să mai construim un drum în zonă, apoi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi iluminatul”, a precizat primarul comunei Roseţi.

