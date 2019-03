„Move Yourself – Do It Yourself”, proiectul Erasmus aflat în derulare la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Călăraşi, a reunit echipe din patru ţări, România, Turcia, Italia şi Ungaria. În perioada 14 – 20 septembrie, elevii înscrişi în proiect vor participa la activităţi variate. Printre acestea se numără gestionarea bugetului pentru alimentaţie şi vestimentaţie, prepararea unor reţete tradiţionale româneşti, observarea mediului înconjurător, ateliere de confecţionare a unui adăpost canin, hair-styling, activităţi sportive, vizite de documentare (primărie, muzeu municipal, direcţia de cultură, Sinaia, oraşul regalităţii, Castelul Peleş, Castelul Bran), derulate alături de alţi elevi şi cadrele didactice ale liceului, invitaţi şi profesorii însoţitori. Diversitatea activităţilor propuse a asigurat dinamismul acestui proiect, tinerii implicaţi fiind stimulaţi, încurajaţi să abordeze probleme de mediu, de educaţie civică, culturală, istorică, financiară şi fizică. Serile tradiţionale de cunoaştere a specificului cultural al fiecărei ţări participante au adăugat culoare, atractivitate şi deschidere, facilitând apropierea dintre elevi, profesori şi invitaţi.