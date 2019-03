Organizaţia Judeţeană a PSD Călăraşi şi-a ales duminică, 10 martie a.c., noua conducere. La Conferinţa Extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene Călăraşi au participat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, deputaţi, senatori, conducerea ALDE Călăraşi şi secretarul Partidului Social Democrat, Codrin Ştefănescu. La intrarea în sală, liderii social democraţilor au fost întâmpinaţi cu huiduieli, de un grup restrâns de protestatari. Noua conducere a fost aleasă pe repede înainte, fiind stabilită prin vot deschis, în maximum trei minute.

Râjnoveanu: „N-am crezut niciodată că această Organizaţie va ajunge ca o organizaţie familială”

În cadrul şedinţei au luat cuvântul Roxana Paţurcă, Sorinel Vrăjitoru, Nicolae Râjnoveanu, Codrin Ştefănescu, Liviu Dragnea, Petre Ţone, Mihai Fifor, Ligia Bivol şi noul preşedinte, Iulian Iacomi. De asemenea, la eveniment au participat şi doi primari PNL, Aniel Nedelcu Paţurcă şi Ion Iacomi, care, cel mai probabil, vor trece în barca PSD. Cel mai acid a fost primarul comunei Roseţi, Nicolae Râjnoveanu, care a vorbit deschis despre problemele partidului: „În discursul meu am să subliniez atât părţile pozitive, cât şi părţile negative. (…) Fostul preşedinte Cristodor cred că s-ar răsuci în mormânt dacă ar şti în ce situaţie suntem acum. Dacă ar fi ştiut săracul, ar fi făcut alte propuneri. Am fost singurul membru din Birou care a luat poziţie faţă de ce a făcut fostul preşedinte Ciprian Pandea. Singurul! Nici senatorul şi nici deputatul nu s-au opus. Am avut speranţa că preşedintele Liviu Dragnea ne va primi zece minute pentru a discuta problemele organizaţiei noastre. L-am avut delegat pe domnul Ţone care trebuia să ne faciliteze întâlnirea prin domnul deputat Nicolicea, însă nu a rezolvat, sau poate domnul preşedinte Dragnea a fost atât de ocupat şi nu a avut timp să ne primească. Eram în altă situaţie acum, dar ce să faci, unii s-au învăţat să pupe papucul sultanului. Ştiţi foarte bine poziţia mea. Fraţilor, în momentul de faţă, suntem cei mai scindaţi, nu suntem solidari, cum a spus doamna senator. Nu! Alea sunt poveşti. Poate în urma intervenţiei pe care o va avea domnul Dragnea ne va uni un pic. Eu ştiu şi mă uit în sală şi văd că mulţi care au făcut parte din echipa aia, care a obţinut rezultate, nu mai sunt. Îmi pare rău că am avut această intervenţie. Rămân acelaşi Râjnoveanu în cadrul partidului. Mi-am depus candidatura la funcţia de vicepreşedinte, dar am să mă retrag dacă nu am cu cine să mă înţeleg. Îmi pare rău că din acest Birou nu fac parte şi alţi primari cu o vechime poate chiar mai mare ca a mea. Ei aveau un cuvânt de spus. În momentele grele am fost solidari. Trebuie să fim solidari, dacă vrem într-adevăr să reuşim. O să fiu atent ca pe listele de parlamentari să fie introduşi doar membrii de la noi din Organizaţie, nu din altă parte, pentru că nu îi doare cu nimic de noi. Ei nu ştiu cu ce ne confruntăm noi la nivel de judeţ. N-am crezut niciodată că această Organizaţie va ajunge ca o organizaţie familială, unde cineva să îşi promoveze rudele sau nu mai ştiu ce, în funcţie de director. O să fiu mai atent ca de acum în colo toate numirile să se facă prin Birou, să luăm şi noi la cunoştinţă cu ce se întâmplă”.

Iacomi: „La Călărași, candidații pe care îi avem noi pentru funcția de primar și consilieri locali nu câștigați, plus de asta mai dansați și pinguinul cu PNL-ul”

Iulian Iacomi, președintele proaspăt ales al PSD Călărași, nu a ratat ocazia și le-a reproșat colegilor săi de la Călărași că nu sunt în stare să câștige alegerile, afirmând că aici se joacă pinguinul cu PNL-ul: „Ce vină avem noi, primarii, care câștigăm alegerile de fiecare dată? Eu sunt primar din 2000, am câștigat Dor Măruntul, am câștigat Lehliu Gară, am câștigat parlamentarele, m-am întors din nou la Lehliu Gară, am câștigat din nou alegerile. Ce vină avem noi, că dumneavoastră, la Călărași, candidații pe care îi avem noi pentru funcția de primar și consilieri locali nu câștigați, plus de asta mai dansați și pinguinul cu PNL-ul”.

Dragnea i-a numit pe protestatarii de afară „lătrăi”

Liviu Dragnea a vorbit în fața celor prezenți despre realizările gurvernării PSD-ALDE. Şi-a reamintit de toate vizitele făcute în Călăraşi de-a lungul timpului. De asemenea, i-a răspuns primarul Râjnoveanu, spunând că nu a ştiut că primarii călărăşeni şi-au dorit o întâlnire, însă i-a asigurat că uşa este deschisă pentru cei care doresc să vorbească. De asemenea, a adus în discuţie bețele în roate puse de „Leneșul” de la Cotroceni, adică președintele României, Klaus Iohanis. Dragnea a îndemnat la unitate și încredere, a vorbit pe rând despre fiecare partid din opoziție în parte, încercând să scoată în evidență că niciunul nu este mai bun decat PSD. Tot în timpul discursului său, Dragnea i-a numit pe protestatarii de afară „lătrăi”.

Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat duminică că „în timp ce noi facem școli, străzi și multe altele, o pleadă de partide nu fac decât să ne hulească”.

La Conferinţa Extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene a PSD Călăraşi s-a votat deschis, şi nu prin vot secret, aşa cum este specificat în statutul partidului, postat pe site-ul acestuia. Noua conducere a fost votată „în unanimitate”. Ce înseamnă unanimitate, dacă nimeni nu a numărat voturile şi nici delegaţii prezenţi în sală? În momentul votului, pe hol şi în afara sălii de şedinţă se aflau mai mulţi membri ai PSD.

Noua echipă de conducere îl are ca președinte pe Iulian Iacomi, preşedinte executiv, senatorul PSD de Călărași, Roxana Pațurcă, și 19 vicepreședinți:

Eugen Nicolicea – vicepreședinte;

Cristian Sefer – vicepreședinte;

Sorin Vrăjitoru -vicepreședinte;

Marius Dulce -vicepreședinte;

Ion Samoilă – vicepreședinte;

Victor Sandu – vicepreședinte;

Petre Țone – vicepreședinte;

Nicolae Râjnoveanu – vicepreședinte;

Doru Ioan Tărăcilă – vicepreședinte;

Dorel Dorobanțu – vicepreședinte;

Petre Alexandru Călin – vicepreședinte;

Gheorghiță Cărtușanu – vicepreședinte;

Elena Mihăilescu – vicepreședinte;

Laura Munteanu – vicepreședinte,

Marian Zbârcea – vicepreședinte;

Sergiu Manole – vicepreședinte;

Marian Ichim – vicepreședinte;

Răzvan Meseșeanu – vicepreședinte;

George Chiriță – vicepreședinte.