În data de 14 martie 2019, la ora 17:30, la Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călărași, se va organiza un concert în cadrul proiectul: 15.2.1.046, ROBG – 29 .„EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Călăraşi and Silistra” – o aplicație mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona Călărași și Silistra.

Аrtiști invitați la concert sunt:

14 martie – Brianna

– Pavell & Venci Venc’

Proiectul vizează îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor și a patrimoniului cultural. În cadrul conferinței de presă, echipa de proiect vă va informa despre obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale grantului.