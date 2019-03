Secţia Arheologie a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi a găzduit luni, 18 martie, o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele proiectului „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Călăraşi and Silistra – o aplicație mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona Călărași și Silistra”, care a ajuns la final. La conferinţă au fost prezenţi moderatorul evenimentului, Ioana Avadani, managerul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, Valentin Parnic, şi managerul de proiect, Nikoleta Decheva.

Proiectul vizează îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor și a patrimoniului cultural. Moderatorul evenimentului, Ioana Avadani, a declarat: „Ne apropiem de finalul proiectului, un proiect în care cele două oraşe în oglindă de pe malurile Dunării, Silistra şi Călăraşi, au pus mână de la mână şi inimă de la inimă să realizeze un ghid turistic al zonei, în proiectul care se numeşte ‘Easy Guide – o aplicaţie mobilă interactivă pentru promovare patrimoniului cultural şi istoric din zona Călăraşi şi Silistra’”.

Valentin Parnic: „Pentru noi, actuala echipă a muzeului, a fost primul proiect pe care l-am derulat şi credem că ne-am descurcat bine”

Managerul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, Valentin Parnic, a prezentat activităţile proiectului derulate în judeţul Călăraşi, dar şi ce s-a realizat în cadrul acestuia.

„Proiectul este finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Valoarea totală a acestuia este de 927.000 de euro, din care 790.000 de euro vin de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 15.350 de euro reprezintă contribuţia municipalităţii Silistra şi 3.200 de euro reprezintă contribuţia Muzeului Dunării de Jos. Termenul pentru punerea în aplicare a proiectului este 26 martie 2019, adică sfârşitul acestei luni, iar scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor şi a patrimoniului cultural. Proiectul urmăreşte promovarea regiunii transfrontaliere, a regiunii Călăraşi – Silistra ca destinaţie turistică şi este în directă legătură cu obiectivele Uniunii Europene pentru 2020. În alegerea obiectivelor posibile turistice de pe teritoriul judeţului am avut în vedere mai mulţi factori: potenţialul natural de pe teritoriul judeţului, pe acesta aflându-se numeroase rezervaţii naturale, respectiv, Iezerul Călăraşi, pădurea Ciornuleasa, Ostrovul Ciocăneşti, ele sunt mult mai multe. De asemenea, am avut în vedere rezervaţii arheologice şi am ales ca obiective situl arheologic de la Măriuţa, situl de la Sultana, Gumelniţa şi, de ce nu, Păcuiul lui Soare care, chiar dacă nu este administrativ pe teritoriul judeţului, aparţine mai degrabă Călăraşiului decât Constanţei. Cât despre monumentele istorice, ne-am gândit la Casa Ana şi Marinache Popescu, Palatul Administrativ, Cazarma Pompierilor, Biserica Volna, Mănăstirea Negoieşti, şi multe altele, inclusiv de aici, Muzeul Dunării de Jos cu cele trei secţii, Muzeul Municipal, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Muzeul de Artă din Olteniţa. Produsele turistice integrate vizate de proiect sunt: crearea unui mediu interactiv, a unui ghid turistic, care promovează patrimoniul istoric şi cultural din zonă, crearea unei aplicaţii mobile, care reprezintă un produs nou, inovator, ce va promova, de asemenea, regiunea ca destinaţie turistică şi display-urile digitale care la noi sunt amplasate în mai multe locuri importante. Unul se află aici, în cadrul Secţiei Arheologie a muzeului, deja montat în holul secţiei, altele la Biblioteca Judeţeană ‘Alexandru Odobescu’ şi la mai multe primării din judeţ. Am încercat să acoperim întreaga arie a judeţului, distanţa dintre aceste infochioşcuri fiind, în medie, de 7 – 10 kilometri. Au fost organizate mai multe dezbateri publice de-a lungul proiectului, întâlniri ale echipei de proiect, astfel încât să putem alege cea mai bună strategie în derularea proiectului. Ceea ce vreau să mai spun este că pentru noi, actuala echipă a muzeului, a fost primul proiect pe care l-am derulat şi credem că ne-am descurcat bine. Vreau să mulţumesc partenerilor şi ordonatorului de credite – Consiliul Judeţean Călăraşi, fără sprijinul căruia nu am fi putut derula proiectul”, a afirmat Valentin Parnic.

Nikoleta Decheva: „După implementarea proiectului, ideea municipalităţii din Silistra şi oraşul Călăraşi este să fie obţinut un ghid turistic”

Managerul de proiect, Nikoleta Decheva, a menţionat: „Vreau să mulţumesc partenerilor noştri pentru colaborarea şi sprijinul pe care ni l-au acordat, pentru că altfel nu eram în etapa în care ne aflăm acum, spre finalizarea proiectului. Au trecut 21 de luni, perioadă de implementare a proiectului, o perioadă care a trecut foarte repede şi ne apropiem de sfârşitul proiectului. Foarte multe activităţi deja sunt finalizate, mai sunt câteva în desfăşurare şi ne apropiem de raportarea finală. În cadrul parteneriatului au fost achiziţionate 20 de chioşcuri din care şase sunt instalate în aer liber, iar 14 sunt în diferite instituţii: în parcul Dunărea, în piaţa Albena, Muzeul de Arheologie, în clădirea Primăriei Silistra, în hotelurile Drustar, Danube şi Serdika şi în unele şcoli şi licee. Am creat şi o pagină de internet, facebook şi instagram, a fost creat şi un portal web, a fost creat şi un software pentru chioşcurile informaţionale. Am văzut că la intrare în muzeu chioşcul deja funcţionează şi acolo este încărcată toată informaţia referitoare la obiectivele tuistice care sunt incluse pe cele două liste create în cadrul proiectului şi o aplicaţie mobilă care în câteva zile ar trebui să fie finalizată şi să fie posibil să fie descărcată. Miercuri (n.r. – 20 martie a.c.) urmează să fie desfăşurată şi ultima conferinţă de presă la Silistra şi după, va avea loc un concert în cadrul proiectului, iar, cu acest concert, activităţile în cadrul proiectului vor fi finalizate. După implementarea proiectului, ideea municipalităţii din Silistra şi oraşul Călăraşi este să fie obţinut un produs, un ghid turistic”.

Proiectul „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Călăraşi and Silistra – o aplicație mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona Călărași și Silistra” este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.