Sâmbătă, 23 martie, începând cu ora 10:00, la sala de sport a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași, va avea loc inaugurarea celei de a treia expoziții cuprinzând lucrările atelierelor de inovare și creativitate ale elevilor de liceu, ateliere create în cadrul proiectului transfrontalier „Coordination of joint policies and equipment investments in the field of education in the cross-border area – Coordonarea politicilor comune și a investițiilor în echipamente în domeniul educației în zona transfrontalieră”/„CBC for MaST education”.

Acest proiect este implementat de Inspectoratul Școlar Judeţean Călărași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu trei licee din Bulgaria.

Standurile vor fi organizate de următoarele unități de învățământ liceal: Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași, Colegiul Economic Călărași, Colegiul Național „Neagoe Basarab” Oltenița, Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară, Liceul „Emilian Stanev” Veliko Târnovo-Bulgaria, Liceul „Hristo Botev” Tutrakan-Bulgaria, Liceul „Sf. Kliment Ohridski” Silistra – Bulgaria.