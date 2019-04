La finele săptămânii trecute, a avut loc Adunarea Generală a Crucii Roşii Călăraşi. Astfel, în urma alegerilor prin vot secret, Nicolae Pandea a rămas în continuare preşedintele Crucii Roşii Călăraşi. De asemenea, în cadrul evenimentului, a fost prezentat raportul de activitate al Crucii Roşii Călăraşi, din anii 2017 şi 2018, perioadă în care, această filială a continuat şi dezvoltat proiectele începute în anii anteriori , proiecte ce s-au dovedit a fi utile întregii populaţii.

Crucea Rosie Călăraşi, prin acţiunea şi experienţa de zeci de ani în domeniul operaţiunilor de asistenţă umanitară, are un avantaj unic faţă de alte structuri nonguvernamentale, contribuind în mod semnificativ la soluţionarea situaţiilor de vulnerabilitate, colective sau individuale. Mai mult, se adaptează schimbărilor dinamice şi noilor provocări din cadrul societăţii pentru a putea sprijini comunităţile să facă faţă situaţiilor de criză şi suferinţei umane. La Adunarea Generală a Crucii Roşii Călăraşi, eveniment ce s-a desfăşurat vineri, 29 martie a.c., a fost ales, prin vot secret, pentru următorii patru ani preşedintele acestei filiale, membrii Biroului Judeţean, precum şi membrii din cadrul Comitetului Judeţean al acestei filiale. De asemenea, la eveniment au participat: primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, Nicolae Pandea, preşedintele Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, George Iacob, prefectul judeţului Călăraşi, Mihail Dumitrescu, fost director al Crucii Roşii Călăraşi şi Vasile Sotiropol, susţinător al acestei filiale, precum şi reprezentanţii sufbilialelor de Cruce Roşie din judeţ. “Crucea Roşie, în Călăraşi, există şi munceşte efectiv. La Crucea Roşie Călăraşi există o conducere care ştie ce are de făcut şi merită tot respectul. Vă spun cu toată responsabilitatea că, dumneavoastră, împreună cu doamna director a Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, realizaţi nişte acţiuni extraordinare. Vreau să-i felicit pe toţi cei care s-au implicat în activităţile acestei filiale şi să le mulţumesc pentru modul serios de implicare în viaţa civilă”, a menţionat primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin. Totodată, în cadrul evenimentului, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, a prezentat activitatea acestei filiale din anii 2017 şi 2018. Cu ajutorul eforturilor conducerii acestei filiale, precum şi activităţilor realizate împreună cu voluntarii, dar şi a oamenilor care s-au alăturat acţiunilor umanitare, Crucea Roşie Călăraşi nu mai are datorii, situaţia financiară fiind foarte bună. “Mobilizarea sprijinului dumneavoastră, prin înscrierea autorităţii publice locale pe care o reprezentaţi în rândul membrilor susţinători ai Crucii Roşii Călăraşi reprezintă un act decizional local, care a condus la întărirea bilaterală a capacităţii operaţionale Poate cea mai mare realizare a Crucii Roşii Călăraşi pentru anul 2018 o reprezintă parteneriatele încheiate cu înca trei primării din judeţul Călăraşi. În momentul de faţa Crucea Roşie Călăraşi nu mai are datorii şi nici restanţe către nicio instituţie publică sau privată. În urma sponsorizărilor primite de la societăţile ‘Prodcereal’ Dorobanţu şi ‘Concrete and design solution’ Bucureşti am reuşit să modernizăm puţin sediul: uşile de la intrare şi geamuri termopan la toate încăperile, igienizare şi dotare. Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi, mulţumesc voluntarilor, pentru că ei pun suflet în toate acţiunile pe care le desfăşurăm. De asemenea mulţumesc primăriilor partenere, dar şi tuturor oamenilor care ne-au oferit sprijinul în toate activităţile noastre pentru că, împreună cu aceştia, am reuşit de fiecare dată să întindem o mână de ajutor persoanelor cu probleme de sănătate, dar şi celor nevoiaşe”, a precizat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.

Mihail Dumitrescu: ” Cu nişte ani în urmă, Crucea Roşie Călăraşi a avut doi ani de zile lacătul de uşă”

Un moment emoţionant a fost reprezentat de discursul decanului de vârstă al ziariştilor călărăşeni, Mihail Dumitrescu, fost director al Crucii Roşii Călăraşi. Acesta a amintit de perioadele în care Crucea Roşie Călăraşi se confrunta cu probleme financiare mari, când a fost pus lacătul pe uşa filiale din pricina datoriilor. Pentru că şi-a pus sufletul în cadrul acestei filiale, cu lacrimi în ochi, Mihail Dumitrescu a felicitat-o pe Aura Giurcă pentru rezultatele deosebite pe care Crucea Roşie le-a obţinut în ultimii patru ani. ” Şi eu am fost cândva directorul Crucii Roşii Călăraşi. Cu nişte ani în urmă, Crucea Roşie Călăraşi a avut doi ani de zile lacătul de uşă. Avea datorii de sute de mii de lei, la utilităţi şi, încet, încet, am reuşit să revenim la normal. Când a venit timpul să plec, am recomandat-o pe Aura, pentru că ştiam că este o femeie inteligentă şi puternică. Aura, dacă ai fi copilul meu, nu ţi-aş fi mulţumit atât de mult. Nu pot să nu fiu emoţionat pentru că mi-am legat câţiva ani de această filială şi trei ca mine dacă ar fi fost, nu făceau cât a făcu Aura. Orice s-ar spune, omul sfinţeşte locul. Trebuie făcut mai bine cunoscute aceste realizări pentru că este păcat. Vin cu sugestia ca, în zona Orizont, să fie pus un panou, care zilnic, să fie afişate toate activităţile Crucii Roşii Călăraşi. Vă felicit încă o dată, iar ori de câte ori voi fi invitat, în baston sau chiar mai rău, vin să admir realizările Crucii Roşii Călăraşi”, a menţionat Mihail Dumitrescu.