În cadrul ultimei conferinţe de presă a Partidului Social Democrat (PSD) Călăraşi, au fost puse în discuţie demisia lui Alexandru Chiriţă şi cea a Denisei Ciulinaru din funcţiile de consilieri locali, precum şi demisia din funcţia de vicepreşedinte al PSD Călăraşi a lui Răzvan Meseşeanu. Senatoarea Roxana Natalia Paţurcă, preşedintele executiv al Partidului Social Democrat Călăraşi, a menţionat că demisiile acestora trebuie să fie un semnal de alarmă pentru organizaţie şi că trebuie ca întotdeauna să aibă o comunicare şi în interior, ci nu doar în exteriorul formaţiunii politice. Roxana Paţurcă a mai spus că cei trei trebuiau să-şi spună nemulţumirile în cadrul partidului, înainte de a-şi da demisiile.

„Legat de plecarea celor doi consilieri locali, Denisa Ciulinaru şi Alexandru Chiriţă, din punctul meu de vedere, nu sunt foarte încântată. Îmi doresc un partid puternic, cu rezultate în următoarele campanii. Alături de cei doi consilieri şi de domnul Răzvan Meseşeanu, am parcurs de-a lungul anilor atât reuşite, dar şi înfrângeri în campaniile electorale şi mi-aş fi dorit să merg în continuare alături de ei. Din păcate, eu nu am comunicat cu aceştia, nu m-au contactat şi nu am ştiut de intenţia pe care au avut-o atunci când au decis să plece din partid. Considerăm că trebuie să fie şi pentru nou un semnal de alarmă şi trebuie să avem întotdeauna o comunicare şi în interior, nu numai pe zona de exterior. Noi înainte am avut un Birou permanent, în care am ascultat părerea fiecărui membru. Împreună am luat act de aceste demisii şi s-a luat decizia ca următorii de pe lista de consilieri locali să-şi intre în atribuţii astfel încât să intrăm în linie dreaptă şi să avem o activitate care să ne reprezinte în Consiliul Local. Legat de domnul Răzvan Meseşeanu, mi-a părut rău pentru că am avut o comunicare destul de bună cu acesta. Am găsit această comunicare pe parcursul anilor, în care eu am activat în PSD Călăraşi şi consider că ne-a ajutat destul de mult atunci când a preluat o parte din comunicarea cu presa. Am fost mai mult decât surprinsă de această demisie pentru faptul că noi am discutat şi înainte, iar la conferinţa de alegeri domnul Meseşeanu putea să ia cuvântul, să-şi manifeste anumite supărări. A avut posibilitatea aceasta, dar nu şi-a manifestat dorinţa. Cred că dacă existau anumite nemulţumiri acestea trebuiau comunicate direct. Eu nu am fost abordată de niciunul dintre ei nici măcar cu o întrebare sau cu o supărare astfel încât să putem să căutăm soluţii. De fiecare dată când decizi că ai o altă opinie, măcar să o comunici aici în interiorul partidului pentru că sigur se găsesc soluţii. Pot să cer o comunicare astfel încât să nu ajugem să ne transmitem prin presă ceea ce ne doare. Înainte de toate trebuie să pun binele partidului şi a membrilor pe care-i reprezint, iar pentru aceştia suntem obligaţi să mergem cu fruntea sus mai departe, iar împreună, cu echipa pe care o avem, să ne asigurăm că fiecare tip de alegeri vor fi câştigătoare la nivel de Călăraşi”, a menţionat senator Roxana Natalia Paţurcă, preşedintele executiv al Partidului Social Democrat Călăraşi.