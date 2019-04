Mai în glumă, mai în serios, carismaticul Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat zilele trecute că ar fi interesat de cumpărarea clubului Dinamo București, relevă cei de la Gazeta Sporturilor.

“Da, domnule, dacă e ieftin, sigur că sunt tentat. Eu îi dau un milion de euro lui Negoiță pe Dinamo acum. Am zis că brandul Dinamo, cu tot cu stadion, poate face 30 de milioane. Și cu stadion, și cu Săftica. Dar eu am înțeles că la Săftica au cam vândut pământul. Acum ce să mai vândă? Lotul și un loc în Liga 1. Singurii care ar costa ceva bani ar fi suporterii și Mircea Rednic” , a spus Dragomir într-un interviu acordat postului tv Pro X.

Declarațiile lui Mitică Dragomir vin în contextul în care se pare că Ionuț Negoiță, actualul patron al clubului Dinamo București, este hotărât să îi vândă clubul lui Mircea Rednic, tehnicianul grupării din ,,Ștefan cel Mare’’, potrivit surselor GSP. Astfel, se pare că Rednic ar urmă să-i plătească lui Negoiță 6 milioane de euro pentru 80% din cele 93 de procente ce le deține acesta din urmă. Banii ar urma să vina din Belgia, de la Belfius Bank, fostul sponsor al lui FC Bruges, fie împrumutați în condiții avantajoase chiar de Mircea Rednic, fie reprezentând o investiție a altor oameni de afaceri.

Cel supranumit ,,Puriul’’ a fost numit tehnicianul ,,câinilor roșii’’ în octombrie 2018, la doar o lună după ce Dinamo reușea o altă mutare inspirată, semnând un parteneriat cu Unibet, una din cele mai mari agenții de pariuri online din lume. La scurt timp de la instalarea în funcția de antrenor, Rednic a împrumutat clubul cu 200.000 de euro, sumă recuperată ulterior din drepturile TV, iar recent acesta a plătit 100.000 de euro pentru diverse cheltuieli. Nu sunt singurii bani băgați de Rednic în clubul bucureștean, acesta plătind la un moment dat primele pentru victorii și renunțând chiar la salariu (o perioadă) pentru a aduce încă un jucător.

Cu Rednic pe bancă, dinamoviștii au obținut 7 victorii și 6 egaluri, fiind învinși de 9 ori (3 dintre înfrângeri au fost în meciuri amicale). Lăsând la o parte faptul că au ratat pentru a doua oară consecutiv participarea în play-off, dinamoviștii par a fi pe drumul cel bun, câștigând 3 din ultimele 4 meciuri disputate în Liga I, e drept, cu echipe ceva mai modeste, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași și FC Hermannstadt. Rednic a debutat în noul mandat pe 22 octombrie, cu un egal, 1-1, obținut chiar în Ștefan cel Mare, în compania Dunării Călărași.

La Dinamo ar putea reveni în curând și Florin Prunea, un alt jucător emblematic al clubului bucureștean. Fostul goalkeeper, ce a jucat peste 200 de partide în tricoul lui Dinamo, a fost prezent în tribune la meciul Petrolul Ploiești vs U Cluj, discutând foarte mult cu Mircea Rednic pe perioada partidei. Intervievat de ziariștii de la GSP după partida de la Ploiești, acesta a declarat:

„E adevărat că am fost cu Mircea la Ploiești. Am discutat foarte mult, dar sunt chestiuni private pe care nu le pot comenta în public. Ceea ce pot să afirm însă e că eu și Mircea gândim împreună la fel fotbalul și am putea să lucrăm oricând împreună”.