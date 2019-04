Dacă în trecut printre cele mai populare modalități de petrecere a timpului liber se numărau cititul unei cărți, plimbările în natură, călătoriile, grădinăritul, jocurile de tot felul, privitul la televizor sau ascultatul la radio, în zilele noastre situația s-a schimbat radical, iar acest lucru se datorează, în principal, vitezei cu care s-a dezvoltat tehnologia și expansiunii permanente a rețelelor de internet. Astfel, vechiurile hobby-uri sunt înlocuite încet, încet cu tot ceea ce ține de rețelele de socializare (conform statista.com, se pare că mai mult de un sfert din numărul total al oamenilor de pe planetă are în prezent cont la cel puțin una din rețelele de socializare) și cu jocurile pe internet.

Totuși, iată că în 2018 americanii au pus pe primul loc filmele și televiziunea la capitolul modalități de petrecere a timpului liber, relevă NPD Group, în cadrul unui material publicat pe 25 martie 2019. Potrivit cifrelor prezentate, în cursul anului trecut, 27 la sută din segmentul entertainment a fost ocupat de televiziune și filme (la TV, pe diverse site-uri, în sălile de cinema, în aplicații gen HBO sau Netflix etc), 19% îl reprezintă muzica și doar 16% jocurile video. Spunem doar, pentru că numărul pasionaților de jocuri video crește și el cu rapiditate, în primul trimestru al acestui an fiind cheltuite aproximativ 26 de miliarde de dolari pe piața mondială a jocurilor video. Sumă uriașă cheltuită în doar 3 luni, dacă stai să te gândești că valoarea pieței mondiale de gambling ar putea ajunge la aproximativ 74 de miliarde de dolari abia prin 2024. În România, piața de gambling era estimată la puțin peste 1 miliard de euro în 2018, an în care mulți dintre români au jucat în timpul liber Bingo Vlad Cazino, dar și la ruletă, blackjack sau sloturile video incluse în ofertă de acest prim cazino online cu specific românesc, lansat de grupul suedez Kindred în primăvara anului trecut.

Revenind la datele puse la dispoziție de cei de la NPD, mai trebuie să adăugăm că, după ce dai la o parte procentele obținute de televiziune/filme, muzică și jocuri video, rămâi, în topul zonei de entertainment, cu 38%, aici încadrându-se cititul cărților, social networking și alte activități.

“În timp ce conținutul video a fost principala opțiune de divertisment a americanilor anul trecut, vizionarea filmelor și programelor TV a continuat să se îndrepte către sectorul de abonamente și alte forme digitale de vizionare”, a declarat Kathi Chandler-Payatt, analist al industriei de media și divertisment pentru NPD.

Potrivit celor mai recente date raportate de NPD, consumatorii s-au bazat pe Live TV, DVR sau provideri Pay TV în jumătate din timpul petrecut urmărind filme și alte programe la TV în 2018. Mai puțin de un sfert, 22%, din orele de vizionare au fost petrecute urmărind conținut video pe Netflix, Amazon Prime, Hulu sau alte companii de streaming video online (la cerere) pe bază de abonament.

Studiul NPD “Entertainment Trends în America”, cel în urmă căruia au fost stabilite datele de mai sus, a fost efectuat în baza răspunsurilor date de un număr de 7884 de americani, cu vârsta de minim 13 ani.