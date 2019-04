Viceprimarul municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că primăria, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, va demara o amplă campanie de curăţenie, în perioada 9 – 26 aprilie.

„Am făcut un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi în perioada 9 – 26 aprilie vom angrena liceele şi şcolile. Am încercat să mobilizez şi societăţi, care să ne dea o mână de ajutor, precum şi cetăţeni ai municipiului. Avem un telefon de contact la primărie, la Gospodăria Locală, aşa că orice asociaţie de proprietari, care doreşte să primească ajutorul nostru şi să participe la curăţenie, este aşteptată alături de noi. Vrem să facem din această acţiune una cu caracter permanent, măcar de două ori pe an, să ne intre în sânge treaba asta şi să încercăm cu toţii să păstrăm oraşul curat. Avem un oraş mic, şi trebuie să avem grijă de el. Noi am demarat împreună cu serviciile noastre curăţenia în municipiul Călăraşi”, a precizat Ivanciu.

Ivanciu: „Aşteptăm alături de noi cât mai mulţi călărăşeni”