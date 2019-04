Dacian Cioloş a fost prezent la Călăraşi pentru a discuta cu membrii Alianţei 2020 – USR PLUS. La întâlnire au participat atât membrii de partid, dar şi simpatizanţi şi susţinători ai Alianţei 2020 – USR PLUS. În ceea ce priveşte organizarea partidului la nivelul judeţului Călăraşi, Cioloş a precizat: „Organizaţia de la Călărăşi abia acum se structurează şi va fi formată din mai multe comunităţi locale. În momentul de faţă nu există o conducere a partidului stabilită la Călăraşi, ci un grup de iniţiativă şi zeci de membrii care s-au înscris până în prezent. După alegerile europarlamentare, undeva în luna iunie, se va constituii la Călăraşi şi filiala judeţeană care îşi va alege conducerea”.

Despre vizita efectuată în Călăraşi, Dacian Cioloş a spus că a fost programată în cadrul unui turneu derulat la nivel naţional: „Suntem la Călăraşi într-un turneu pe care l-am început în luna martie prin ţară care are, din punctul nostru de vedere, două obiective. Primul obiectiv a fost acela de a strânge semnături pentru a susţine lista de candidaţi la europarlamentare. Am depus această listă la Biroul Electoral Central şi lansarea programului electoral şi acum începem să discutăm cu oamenii şi să le prezentăm ce avem de gând să susţinem în Parlamentul European. Deci ne vom întoarce din nou în stradă, pentru că după această perioadă de o lună în care am strâns peste 520.000 de semnături, am ajuns la concluzia că cea mai bună modalitate de a interacţiona cu oamenii , dincolo de mass-media, este acest contact direct. Obiectivul nostru pentru aceste alegere este în primul rând o mobilizare foarte puternică pentru a participa la vot pentru că asta este singura modalitate de a schimba lucrurile în bine. (…) După trei luni de la lansarea partidului avem 12.000 de membrii, iar obiectivul nostru, în următoarele săptămâni, este să organizăm partidul la bază. Aceste întâlniri cu membrii de partid au rolul de a explica acest cadru de organizare internă a partidului şi să trecem la organizarea comunităţilor locale. Spre deosebire de alte partide care pornesc de la structurarea unor filiale, obiectivul nostru este să organizăm comunităţi locale pe cartiere în oraşele mai mari şi pe grupuri comune în comunităţile din mediul rural, pentru că ambiţia noastră este ca în timp să fim prezenţi pe tot teritoriul ţării”.

Întrebat despre o eventuală candidatură la preşedinţia României, Cioloş a spus că încă nu a luat o decizie în acest sens.