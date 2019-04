Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, s-a aflat într-o vizită de lucru în județul Călărași. Însoțit de directorul general în cadrul MTS, Daniel Jianu, de senatorul PSD Roxana Pațurcă și de directoarea Complexului Sportiv Naţional Snagov, Adela Alexe, Bogdan Matei a vizitat sediul Direcției Județene pentru Tineret și Sport, apoi hotelul Sport și Clubul Sportiv Municipal Călărași. De asemenea, ministrul Bogdan Matei a vizitat și sălile unde se pregătesc sportivii de la canotaj și box, a asistat la antrenamentele sportivilor și a discutat cu aceștia și cu antrenorii lor.

La finalul vizitei, ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, a susținut o conferință de presă la sediul Partidului Social Democrat Călărași și a răspuns numeroșilor ziariști din presa locală.

„A fost o vizită scurtă, dar fructuoasă, am văzut patrimoniul pe care îl are MTS la Călărași și am aflat de la oamenii noștri din teritoriu cu ce probleme se confruntă. Și vreau să-i mulțumesc pentru ospitalitate colegei mele, doamnei senator Pațurcă”, a spus ministrul Bogdan Matei.