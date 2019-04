Pentru al doilea an, au fost demarate diverse activități locale de voluntariat în întreaga țară sub deviza Proiectului Naţional „4/4 PentruPrieteni”, organizat de American Councils for International Education, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, comemorând 50 de ani de la moartea remarcabilului activist american dr. Martin Luther King Jr. Gândurile exprimate de remarcabilul activist american dr. Martin Luther King Jr. au fost cele care au pus baza proiectului „Întrebarea cea mai urgentă și insistentă a vieții este: Ce faci pentru ceilalți?”. Tot această întrebare a inspirat implementarea evenimentului la nivel local „Dăruiește o carte”, acțiune care a avut loc în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 1 Călărași, având drept scop crearea bazei materiale a bibliotecii școlare, cărțile fiind de un real folos elevilor școlii. Prin implicarea voluntarilor s-au strâns un număr de 1300 de materiale educaționale.

„Consider această acţiune de voluntariat ‘4/4 PentruPrieteni’ deosebit de importantă, deoarece a contribuit la constituirea unui capital prețios – CARTEA – prin care elevii școlii speciale pot experimenta calea către descoperire, cunoaștere și învățare. Transmit din suflet gânduri de apreciere și mulțumire voluntarilor, cadrelor didactice, părinților și tuturor celor implicați care au ales să ne deschidă cu bucurie ușa, în acest fel, fiecare voluntar a adăugat câte o filă specială la povestea noastră! Și, povestea noastră continuă…”, a menţionat coordonatorul local, director profesor psihopedagog Dorina Petcu.

„Mulțumim tuturor voluntarilor implicați, datorită lor biblioteca Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 1 Călărași a prins viață”, a precizat coordonatorul local, profesor psihopedagogie specială Carmen Elvira Mănescu.

Partenerii locali şi de voluntariat au fost: inspectorul școlar Corina Nicoleta Magearu; inspectorul școlar Cristina Laura Munteanu; inspectorul școlar Dan Horodniceanu; cadrele didactice din învățământul special: Oana Vesa, Mirela Florea, Angelica Parpalea, Simona Lupu, Aurelia Tănăsescu, Andrei Mihaela, Geanina Domnica, Mirela Burtan, Anca Georgiana Deaconu, Margareta Bordea, Marioara Șerbănescu, Dan Catrangiu, Marcela Sandu, Antoanela Drăgan, Nadia Vicu, Nicolae Țuțuianu, Elena Florea, Elena Anton, Cristina Braşoveanu, Alina Ene, Ana Maria Grigoruță, Mihaela Ene, Marilena Mihai, Monica Niculae, Marinela Cristian, Monica Cangea; Grădinița cu Program Prelungit „Amicii” Călărași: director Mariana Sava, prof. Mariana Chiru, prof. Valeria Popa; Grădinița cu Program Prelungit „Step by Step” Călărași: director Elena Simion, Mariana Ionescu, Laurenția Stancu, Olimpia Vișan, Elena Grozavu, Manuela Vlad, Angela Ciubotaru, Augustina Anton; Școala Gimnazială „Carol I” Tănase Maria, Cristea Zizi, Rodica Pavel; Liceul Teoretic: „Mihai Eminescu”: Silvia Similea, Camelia Popa, Anicuța Paraschiv; Colegiul Economic: Mădălina Anghel, Mirela Oprea, Monica Dedu; Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Daniela Toader, Claudia Ivanciu, Angelica Ionescu, Nicoleta Popescu; Școala Gimnazială Nr. 1 Modelu: Vasilica Dinu, Elena Florea; Școala Gimnazială Nr. 2. Modelu: Alexandra Stancu; Școala Gimnazială Nr. 1 Dichiseni, preot Nelu Soare;

Școala Gimazială Nr. 1 Ciocănești: Tudora Bogdan;

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”: Ramona Alexiu, Liliana Dumitru, Georgeta Staicu, Georgica Anghelina; Școala Gimnazială Helikon: Anişoara Maereanu, Anişoara Parapiru;

Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”: Elena Stan, Adriana Popescu; Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” – Filiala Orizont: Maria Bratu, Alina Oana Dumitru, scriitor Aurel Dobre.