Din 2015, Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași derulează proiectul umanitar „Nouă ne pasă”, născut din dragoste pentru oameni și din dorința noastră, a dascălilor, de a sădi în sufletul copiilor condescendență pentru semenii lor aflați în suferință. În fiecare an am descoperit un caz în localitatea noastră și ne-am implicat în rezolvarea lui prin strângerea unor sume de bani, prin promovarea acestuia în comunitatea din care facem parte și desfășurarea unui spectacol umanitar în care evoluează un număr mare de elevi ai școlilor din județul nostru. Începând cu acest an, proiectul este recunoscut pe plan regional și a fost inclus de Ministerul Educaţiei în Calendarul Activităţilor Educative Regionale – Domeniul Educaţie Civică, voluntariat, proiecte caritabile. De-a lungul timpului, ne-au fost alături pentru buna desfășurare a evenimentului, Inspectoratul Școlar Călărași, Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, Primăria Municipiului Călărași, Casa Corpului Didactic Călărași, Asociația Femeilor de Afaceri Filiala Călărași, Crucea Roșie Călărași, Academia de Arte Frumoase „Daniel Iordăchioae” prin prezența activă și necondiționată la toate spectacolele noastre a fondatorului acesteia. Dacă anul trecut ne-am implicat, alături de Fundația Salvaţi Copiii, în dotarea Maternităţii Spitalului Județean Călărași, anul acesta strângem fonduri pentru a achiziționa aparatură modernă pentru Centrul de Transfuzii Sânge Călărași. Contul, deschis de Filiala Călărași a Crucii Roșii Române, partenerul nostru în acest an, prin prezența activă a Aurei Giurcă, este următorul:

CONT – RO20BRDE120SV35897541200 deschis la BRD – Groupe Société Générale

Donația dumneavoastră va sprijini acest demers al nostru. În acest sens, echipa „Nouă ne pasă” vă mulțumește pentru sprijin și vă asigură că gestul pe care l-ați făcut este foarte important pentru atingerea scopului nostru final. Vă așteptăm la spectacolul nostru umanitar din data de 12 aprilie 2019, începând cu ora 15:00, la sala Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Pe scenă vor evolua și anul acesta elevi ai unităților de învățământ din întreg județul. Intrarea este liberă. Donațiile se pot face direct, pe parcursul evenimentului.

Cu considerație,

Director Lotrea Alina,

Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași