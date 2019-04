Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură (CJCC) Călăraşi a organizat, în data de 15 aprilie 2019, spectacolul „Variaţiuni enigmatice”, cu prilejul strângerii de fonduri pentru evenimentul umanitar „Ajutați-mă să revin”, pentru micuțul Luca Minea, care a fost diagnosticat cu leucemie acută monoblastică. În cadrul evenimentului s-au strâns 40.585 de lei.

„În seara aceasta (n.r. – luni, 15 aprilie) am plâns de emoţie când am văzut un pui de om greu încercat de boală, zâmbindu-ne şi mulţumindu-ne că îi suntem alături. Am plâns de bucurie pentru că fiecare dintre dumneavoastră, cei prezenţi în sală, pentru două ore aţi uitat de grijile proprii şi i-aţi dăruit câte un strop de speranţă lui Luca. Şi am plâns văzând durerea din spatele unui zâmbet de tată care îşi doreşte cu ardoare ca al său fiu să revină pe terenul de fotbal şi, de ce nu, peste ani, pe scenă. Vă mulţumesc din suflet pentru tot, Mihaela Cristina Iliuţă, Adina Bologan, Dragoş Coman, Marinela Voivozeanu, Alexandru Botezatu, Gabriela Iuliana, Casiana Miruna Petrovici, Gina Staicu, Protoieria Călăraşi, Elena Mihăilescu, Inspectoratul Şcolar Judeţean, DGASPC Călărași, Adrian Iulian Păduraru, ISU Călăraşi, Daniel Anghel, Poliţia Locală, CAMS Călăraşi, Mihai Miu, Direcţia Judeţeană de Evidenţa Populaţiei, Petronel Dumitraşcu, IPJ Călăraşi, Grădiniţa ‘Rostogol’, Grădiniţa ‘Voinicel’, AFC Dunărea, Cătălin Nițu, Florentin Brişan, Denisa Carmen Ciulinaru, Daniela Camelia Traian, ADR Sud Muntenia, Asociaţia Sportivă ‘Viitorul’, Grădiniţa ‘Ţara Copilăriei’, Şcoala Gimnazială ‘Mihai Viteazul’, Marinela Enciu, Biblioteca Judeţeană ‘Alexandru Odobescu’, spectatorilor CJCC Călăraşi, presei călărăşene, tuturor oamenilor de bine care au donat şi au dorit să rămână anonimi. Gesturile voastre să vi se întoarcă înmiit! Mulţumesc, Ştefan Nițu, Cristi Dionise, Maria Petrovici, Elena Mitache, Mădălina Tudor, Alina Cristina, Cristi Mariniţă, Irina Marina Banu, Alexandrina Borandă! Împreună am reuşit să îi aducem 40.585 de zâmbete şi tot atâtea speranţe lui Luca”, a afirmat managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Mihaela Petrovici.

Călărăşenii inimoşi au cumpărat tichete de acces la spectacolul de teatru „Variaţiuni enigmatice”, în valoare de 30 de lei şi astfel, au venit în sprijinul micuţului Luca Minea care a fost diagnosticat cu leucemie acută monoblastică. De asemenea, la sfârșitul evenimentului umanitar a fost organizată o licitație în scop caritabil cu lucrările realizate în cadrul atelierului de creație „De ziua ta… mămico”, la care au participat tinerii din centrele de plasament SERA și „Sfântul Ștefan” Perișoru ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași.