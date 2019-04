Ca în fiecare an, în preajma Sărbătorii Învierii Domnului, elevii din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi aduc bucurie în sufletele copiilor nevoiaşi din Parohia Ulmu. Încărcaţi cu alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi jucării, liceenii au venit în Parohia Ulmu, de Sărbătoarea Floriilor, pentru a dărui aceste ajutoare copiilor care provin din familii defavorizate.

„Dăruind vei dobândi – Bucurie şi lumină către voi să vină” este proiectul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi, ce reuşeşte în fiecare an să aducă un strop de speranţă şi fericire pe chipurile copiilor pentru care soarta nu a fost atât de darnică. Acest proiect urmăreşte dezvoltarea la elevi a sentimentelor de bunătate, implicare socială, înţelegere şi întrajutorare. Totodată, proiectul va dezvolta la elevii implicaţi competenţe antreprenoriale, de management şi lucru în echipă, de comunicare şi de colaborare. Astfel, în cadrul proiectului, elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, în preajma Sărbătorii Naşterii Domnului, precum şi în cea a Învierii Domnului, aduc daruri copiilor nevoiaşi şi din cadrul Parohiei Ulmu. Astfel, liceenii vin de ani buni în mijlocul copiilor din familii defavorizate din Parohia Ulmu pentru a le dărui acestora îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării şi rechizite. Totodată, la biserică, elevii au venit însoţiţi de către cadre didactice şi părinţi, preotul Laurenţiu Niculescu mulţumindu-le acestora pentru gestul lor. De altfel, paralel cu acest proiect, de Sărbătoarea Floriilor, au fost oferite 30 de pachete cu peşte tuturor enoriaşilor din slujbă pentru a simţi din plin bucuria acestei zile importante din viaţa creştinilor ortodocşi. „Ca în fiecare an, cu prilejul Sărbătorii Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum şi cu prilejul Învierii Mântuitorului, elevii Liceului Teoretic ‘Mihai Eminescu’ din Călăraşi, coordonaţi de către doamnele profesoare aduc daruri pentru copiii nevoiaşi din Ulmu. Dragostea lor pentru a-i ajuta pe cei sărmani vine în primul rând de acasă, din educaţia lor, primită de la părinţi, apoi cea pe care o primesc de la şcoală. De ani buni de zile, aceşti elevi, aceste doamne profesoare şi aceşti părinţi minunaţi vin în parohia noastră şi aduc cele necesare unor suflete mai puţin înzestrate din punct de vedere material. De-a lungul timpului, aceştia le-au adus copiilor din Parohia Ulmu alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării şi rechizite. De fiecare dată, noi, ulmenii, ne-am bucurat de asistenţa acestor elevi şi de dragostea cu care au venit în casa lui Dumnezeu ca să împartă cu bucurie copiilor nevoiaşi. Eu îl rog pe bunul Dumnezeu să dăruiască tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor proiecte multă sănătate, fericire şi să le călăuzească paşii acolo unde ei îşi doresc să ajungă. Îi felicit şi le doresc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra caselor, asupra familiilor tuturor acestor elevi şi cadre didactie. Mulţumirea şi slava trebuie să fie către Dumnezeu pentru că El lucrează binele Său prin noi oamenii. De aceea, misiunea noastră este simplă pe pământ: Să facem suflete deschise bunătăţii lui Dumnezeu”, a mărturisit preotul Laurenţiu Niculescu, din cadrul Parohiei Ulmu. Membrii echipei proiectului sunt: elevii clasei a IX-a B (profesoara Viorica Marin); a XI-a C (profesoara Daniela Dobre); a VI-a B (profesoara Mădălina Niculescu); a VIII-a A (profesoara Nela Costache); a XI-a E (profesoara Magda Ştefan); a IX- a C (profesoara Liliana Dăscăliţa); a XII-a B (profesoara Maria Deculescu); a XI-a B (profesoara Ioana Dumitru); a V- a A (profesoara Adriana Sofian), a X-a D (profesoara Marilena Bleciu); elevii de la clasele I-IV – învăţătoare Doiniţa Ivan, învăţătoare Camelia Popa, precum şi conducerea liceului formată din directorul Gheorghe Stoian şi directoarea adjunctă Nicoleta Belu.