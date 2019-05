Ziarul “Observator de Călăraşi” sărbătoreşte mâine, 4 mai, 15 ani de la prima apariţie. 15 ani frumoşi, în care zi de zi a fost alături de cetăţenii din judeţul nostru. În data de 4 mai 2004 ieşea de sub tipar primul număr al cotidianului “Observator de Călăraşi”. Astfel, timp de 15 ani, această publicaţie a surprins foarte multe aspecte economice, politice şi sociale, devenind un formator de opinie, care a avut un efect benefic pentru judeţul nostru.

În urmă cu 15 ani, omul de afaceri Marian Petre Miluţ a decis să investească în presă şi astfel a pus bazele primului cotidian din judeţul nostru, care a reuşit să câştige un loc binemeritat în inima fiecărui călărăşean. Acesta a decis la momentul respectiv să investească în presă, punând bazele cotidianului alături de iniţiatorul proiectului, Mihai Tatulici. Astfel, în urmă cu 15 ani a fost fondat “Observator de Călăraşi”, o publicaţie care să ajungă cât mai repede pe masa călărăşenilor pentru a le oferi informaţii exacte despre ceea ce se întâmplă în urbea lor. De 15 ani suntem alături de dumneavoastră şi am încercat zi de zi să vă informăm cu profesionalism şi corectitudine despre tot ceea ce se întâmplă în judeţul şi în oraşul nostru. Cotidianul “Observator de Călăraşi” a reuşit, dincolo de anumite probleme interne, să reziste din anul 2004 şi să-şi îndeplinească rolul pentru care a fost creat, acela de a deveni un mijloc de informare pentru toţi cetăţenii din judeţul nostru.

Aşa cum se întâmplă prin toate redacţiile de ziar, unii au plecat, alţii au mai trecut cu o semnătură, două, prin paginile singurului cotidian din judeţ, dar cel mai important lucru în toată această perioadă a fost continuitatea.

Din respect pentru cei care s-au obişnuit să ne citească în fiecare dimineaţă, am apărut la chioşcul de ziare chiar dacă afară era caniculă sau, mai rău, viscol. La cele peste 4.000 de ediţii ale publicaţiei noastre, credem că am câştigat un loc binemeritat în inima fiecărui călărăşean. Nu am fi ceea ce suntem azi, un cotidian demn de luat în seamă şi pus în slujba informaţiei atent culese şi prompte, dacă nu v-am avea pe voi, cititorii. Vă mulţumim dumneavoastră, cititorilor noştri, pentru că răsfoiţi în fiecare zi paginile cotidianului “Observator de Călăraşi”. Această publicaţie există, în primul rând, datorită dumneavoastră! Sperăm ca împreună cu dumneavoastră să ducem “povestea” acestui ziar mai departe şi să sărbătorim şi “vârsta” majoratului!