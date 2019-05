Norica Nicolai este noul preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene a ALDE Călăraşi. Anunţul a fost făcut joi, 9 mai, chiar de către europarlamentarul ALDE în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul formaţiunii politice. Interimatul durează până după alegerile europarlamentare, apoi va urma o reorganizare a partidului la Călăraşi.

„Partidul a luat această decizie pentru întărirea capacităţii organizatorice în aceste alegeri. S-au făcut nişte analize, nişte evaluări la nivel de partid. Nu este Călăraşiul singurul în care s-a întâmplat acest lucru. Am decis, chiar dacă tradiţional nu se întâmplă astfel de lucruri din punct de vedere organizatoric, să dinamizăm campania prin prezenţa mea aici. Azi avem doar o şedinţă organizatorică, o şedinţă în care schimbăm puţin responsabilităţile, pentru că am evaluat modul de comportament al colegilor noştri şi modul în care au făcut până acum campanie în anumine zone, apoi declanşăm o strategie de campanie”, a precizat Norica Nicolai.

Conform declaraţiilor europarlamentarului ALDE, fostului preşedinte Laurenţiu State nu i se reproşează nimic, doar că sondajele partidului nu arătau rezultate bune.

„Procentele erau pozitive în raport cu rezultatele anterioare, dar pretenţiile noastre în acest moment sunt mult mai mari. De aceea s-a decis să vin eu. Nu este un lucru uşor de realizat nici pentru mine, pentru că fac campanie în toată ţara, sunt şi preşedintele Consiliului Naţional, dar am ales să vin aici şi să încercăm să maximizăm rezultatul electoral. Domnul State va fi alături, va colabora cu mine şi cu toată echipa pe care sper să o reunesc, pentru că ştiţi foarte bine prin ce am trecut noi la Călăraşi. Nu se pune problema ca domnul State să părăsească Organizaţia. Trebuie să îi apropii pe toţi, inclusiv pe cei care s-au distanţat de partid, care au considerat că este mai bine să îl părăsească. Am avut probleme cu fuziunea cu Partidul Conservator”, a afirmat Norica Nicolai.

Aceasta mai spune că există o problemă în ceea ce priveşte numărul organizaţiilor locale, însă această va fi remediată după alegerile europarlamentare.

„În momentul de faţă, ALDE are organizaţii validate doar în 22 de localităţi, 38 în total. Este foarte greu să faci campanie în momentul în care tu nu ai nuclee de bază în anumite zone. Nu pot da un pronostic la nivel de ţară şi nici la nivel de Călăraşi. Este greu în momentul de faţă, dar eu cred că vom avea cinci europarlamentari”, a precizat Norica Nicolai.