Marți, 14 mai, un grup de 120 de elevi și cadre didactice de la Colegiul Economic din Călărași au avut parte de o surpriză: o vizită pe care au efectuat-o la București, în sediul Senatului din Palatul Parlamentului.â Vizita s-a făcut la invitația senatorului Roxana Natalia Pațurcă, candidatul PSD Călărași pentru alegerile europarlamentare, și a deputatului Cristian Sefer. Copiii au putut să vadă cum se desfășoară o ședință a Biroului Executiv, dar și cum arată sălile și birourile în care lucrează parlamentarii români. „Am ținut să invit pe acești copii astăzi aici pentru a le oferi în primul rând posibilitatea unei interacțiuni cu locul unde se iau cele mai importante decizii legislative pentru România. Este o curiozitate pentru mulți dintre ei, să vadă cum arată cea de-a doua clădire după mărime din lume, dar și să se simtă parlamentari pentru o zi, să își imagineze cum ar fi să ajungă aici, să fie implicați în deciziile care se iau pentru țară. În al doilea rând, cunosc din experiență că o astfel de interacțiune, la o vârstă la care încă îți cauți un drum în viață, este de bun augur pentru toți cei care și-ar dori să îmbrățișeze o carieră politică, dar care nu au avut până acum imboldul, exemplul sau oportunitatea unei asemenea vizite. Da, clasa politică din România are nevoie de generații tinere, de oameni bine pregătiți care vor veni din urmă și care la un moment dat vor lua locul actualelor generații de politicieni. De ce nu, cu siguranță printre cei peste o sută de copii care au venit astăzi aici se vor afla și viitorii politicieni călărășeni, Parlamentul și Călărașiul având nevoie de economiști care să își spună punctul de vedere ori de câte ori o lege privește sau ar putea afecta în orice fel economia”, a declarat senatorul Roxana Pațurcă. Copiii, majoritatea de clasa a XII-a, au aflat marţi mai multe despre procesul legislativ și despre modul în care platformele program ale partidelor se transformă în legi, cel care a avut disponibilitatea să îi introducă pe copii în tainele acestui proces fiind senatorul Șerban Nicolae. „Am ținut să le urez tuturor copiilor succes la Bacalaureat, un examen pe care aceștia îl vor susține în scurt timp și pe care sperăm cu toții să îl treacă cu brio. Învățământul din Călărași se află pe mâini bune, dar acest lucru trebuie confirmat an de an cu prilejul examenelor naționale. Eu cred în acești copii, în potențialul lor și în intențiile lor benefice societății și cred că este de datoria noastră să îi influențăm în bine astăzi pentru o societate de mâine pe care ne-o dorim cu toții”, a adăugat Roxana Pațurcă.