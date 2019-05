Organizația PSD Călărași a organizat miercuri, 15 mai, o amplă acțiune în cadrul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Astfel, în Călărași au sosit ministrul Educației Naţionale, Ecaterina Andronescu, Rovana Plumb, cea care deschide lista candidaților PSD pentru europarlamentare, dar și Gabriela Zoană, europarlamentar PSD și candidat pentru un nou mandat. Pe lângă aceste invitate, au ținut să participe la evenimentele oganizate de Ziua Familiei și Maria Lazăr, membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, și Gabriela Coman, președintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

La acțiunea de miercuri, 15 mai a.c., a PSD Călăraşi au participat, de asemenea, parlamentari călărășeni social democrați, dar și Marius Adrian Madăr, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Invitații au ajuns în prima parte a zilei la sediul Organizației PSD Călărași, unde au fost primiți de președintele organizației, Iulian Iacomi, și de președintele executiv al organizației, senatoarea Roxana Natalia Pațurcă, cea care reprezintă la rândul ei Călărașiul pe lista candidaților PSD pentru alegerile europarlamentare. Ulterior, la sediul PSD Călărași, a avut loc o întâlnire cu reprezentantele Organizației de Femei, în timpul căreia s-au discutat subiecte ce țin de contribuţia pe care femeile social democrate o aduc organizației județene în această perioadă de campanie electorală, dar și subiecte de interes, ce privesc pe majoritatea femeilor din Călărași, așa cum ar fi egalitatea de gen și rolul pe care îl au femeile în politică, dar și modalități prin care s-ar putea crea noi locuri de muncă în județul nostru, pentru femei și nu numai. În ceea ce privește ultimul subiect, femeile social democrate au profitat din plin de prezența Rovanei Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, care a fost mai mult decât bucuroasă să împărtășească celor prezenți experiența sa în acea funcție, să indice modalități prin care antreprenorii călărășeni ar putea accesa fonduri nerambursabile, dar și să destăinuie intențiile sale politice în momentul în care va ajunge la Bruxelles ca eurodeputat. Întrucât miercuri s-a sărbătorit și Ziua Familei, în context s-au discutat și măsurile luate de Partidul Social Democrat pentru mame, copii și familie, așa cum este de exemplu creșterea stimulentului pentru revenire la locul de muncă înainte de terminarea perioadei de îngrijire a copilului, de la 500 la 600 de lei. Cu toții au fost de acord că astfel de măsuri reprezintă un important pas înainte pentru încurajarea natalității la nivel național și pentru protejarea familiei. Aici și-au adus din plin contribuţia la discuții Maria Lazăr și Gabriela Coman, care au prezentat câteva cifre statistice în ceea ce privește tendința în scădere a cazurilor care implică intervenția organelor de specialitate în cazuri ce privesc discriminări pe bază de gen sau în ceea ce privește discriminarea copiilor. Acestea au menţionat că este important să avem o societate în care drepturile femeilor și copiilor să fie respectate, o societate în care familia să fie cu adevărat celula de bază și locul în care putem oferi dragoste, educație și respect reciproc.

La dezbaterea cu tema „Educația ne unește” au participat 500 de profesori din judeţ

Programul de miercuri, 15 mai a.c., a prevăzut și vizitarea câtorva fabrici de confecții din Călărași: fabrica Speranța Tex, fabrica Alex Design și fabrica Mariano Tex. Aici invitații s-au întâlnit și au discutat cu angajații, majoritatea femei, despre ceea ce presupune un mandat de europarlamentar, dar și despre posibilitățile pe care le are un eurodeputat în a ajuta pe români din poziția pe care o deține la Bruxelles. La ora 15:30 a fost organizată în sala „Barbu Știrbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie din Călărași dezbaterea cu tema „Educația ne unește”, acolo unde au participat peste 500 de profesori din întregul județ. În decursul acestei dezbateri, ministrul Ecaterina Andronescu a prezentat realizările Guvernului în ceea ce privește învățământul românesc și învățământul călărășean, de la creșterea salariilor angajaților din învățământ și până la construirea de grădinițe și renovarea școlilor prin programe de investiții, așa cum este Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în urma căruia primarii din întreaga țară au putut să atragă fonduri pentru renovarea unităților școlare. Ecaterina Andronescu a răspuns rând pe rând tuturor întrebărilor, de la cele legate de noutăți în ceea ce privește viziunea pe termen scurt și mediu a ministerului de resort pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de lucru pentru profesori, până la întrebări privind programul Bacalaureatului din acest an, un examen care se apropie cu pași repezi. „Este extrem de important pentru cadrele didactice să știe că vocea lor este auzită, că li se ascultă păsurile și că există soluții conturate pentru problemele lor. Astfel de întâlniri sunt mai mult decât benefice, atât pentru profesori, cât și, așa cum a recunoscut și doamna Ecaterina Andronescu, pentru ministrul Educației, cel care are posibilitatea în urma unor astfel de întâlniri, să vadă direct efectele măsurilor pe care le ia în folosul angajaților din învățământ”, a menţionat senatoarea Roxana Natalia Paţurcă.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dialogat cu seniorii călărășeni

La ora 17:00, în aceeași sală, a fost organizată o altă întâlnire, de această dată cu 500 de pensionari călărășeni, care au avut plăcerea de a-l întâlni pe ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Constantin Budăi, cel care a discutat cu seniorii călărășeni pe tema recentei creșteri a cuantumului punctului de pensie, dar care a și explicat pe înțelesul tuturor modalitatea de creștere în continuare a pensiilor și algoritmul care stă la baza acestor vești bune pentru toți pensionarii. Ziua s-a încheiat într-o notă de optimism pentru toți cei prezenți, măsurile sociale luate de PSD fiind de bun augur pentru salariații și pensionarii călărășeni. „Miercuri, 15 mai a.c., am dialogat cu peste 1.600 de persoane, în cadrul acțiunii electorale pe care am desfășurat-o împreună cu colegii mei din cadrul organizației. Astfel, am avut întâlniri cu 500 de persoane care lucrează în fabricile de confecții din Călărași, însoțit de senatorul Roxana Pațurcă, cea care reprezintă organizația noastră pe listele de candidați la alegerile europarlamentare, dar și de doamna Rovana Plumb și de Gabriela Zoană, ambele candidate pe lista PSD pentru alegerile din 26 mai. Totodată, alături de doamna ministru Ecaterina Andronescu, prezentă miercuri alături de noi, am dezbătut beneficiile programului de guvernare pentru învățământ, dar și viziunea ministerului în ceea ce privește viitorul educației, cu 500 de profesori din Călărași. În aceeași sală am încheiat seara cu 600 de pensionari din județ, în aplauze, în prezența domnului ministru Marius Budăi, care a dialogat cu seniorii călărășeni în legătură cu recentele majorări ale punctului de pensie, dar și în legătură cu majorările ce vor urma. Măsurile guvernării PSD sunt de bun augur pentru salariații și pensionarii din județul nostru și din toată România”, a precizat președintele PSD Călărași, Iulian Iacomi.