Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a efectuat zilele trecute o vizită în judeţul Călăraşi. La finele zilei a susţinut o conferinţă de presă la sediul Organizaţiei Judeţene ALDE Călăraşi, alături de europarlamentarul Norica Nicolai şi membrii formaţiunii politice.

Străbunicul lui Tăriceanu a fost primar 20 de ani la Vasilaţi

Călin Popescu Tăriceanu a început vizita în judeţul Călăraşi, mergând să vadă locurile natale ale străbunicilor săi: „Se spune că cine-şi uită strămoşii e ca un râu fără izvor sau ca un arbore fără rădăcini. Străbunicul meu, Constantin Popescu, a fost primar liberal mai bine de 20 de ani și învățător în comuna Vasilați, din județul Călărași. Am moștenit de la el dorința de a realiza lucruri pentru oameni. Am mers la Vasilați. A fost un moment emoționant, mai ales că am ajuns și în satul Tăriceni, acolo unde au trăit strămoșii mei al căror nume îl port. Stră-străbunicul meu a fost din Tăriceni, staroste de pescari, sat de la care tata a preluat la numele de familie Popescu și numele Tăriceanu. M-a impresionat biserica din Tăriceni care, după secole de la construire, și-a păstrat aceeași frumusețe datorită celor care au contribuit la restaurarea exteriorului și a acoperișului. Este o adevărată moștenire culturală cu care satul Tăriceni se mândrește, după cum mi-au spus locuitorii și preotul. Le-am promis oamenilor că voi încerca să îi ajut astfel încât și pictura interioară să fie restaurată”.

Vizită la Aldis

A urmat o vizită la fabrica de mezeluri Aldis, din municipiul Călăraşi: „În vizita din Călărași am mers să văd și fabrica Aldis. Este o întreprindere românească de renume, nu numai în această zonă a țării, ci la nivel național. În 1991, când a fost înființată avea doar 14 angajați, iar azi numără peste 1.000. Este o întreprindere complet tehnologizată. Am discutat cu reprezentanţii întreprinderii despre problemele pe care le întâmpină, dar şi despre produsele noi pe care vor să le introducă pe piaţă. Mi-am propus ca în cadrul fiecărei deplasări prin țară să fac o astfel de vizită, indiferent de profilul întreprinderii. Ca om politic vreau să am mereu contact cu realitățile economiei, vreau să acord sprijin acolo unde este de competenţa mea. Economia românească este una care poate face față competiției și trebuie susținută”.

Vizita la Călăraşi s-a încheiat cu o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului. În cadrul conferinţei, Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre obiectivele ALDE în programul european d e guvernare.