Simona Vlădica, președinta Organizației Județene PMP Călărași, se află pe lista candidaților Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc în data de 26 mai 2019. Mamă a patru copii și o femeie de succes în plan profesional care luptă pentru viitorul copiilor din această țară, reușește cu succes să își gestioneze timpul astfel încât să existe un echilibru între viața de familie, carieră și politică.

Simona Vlădica este doctor în psihologie, titlu pe care l-a obținut la Universitatea din Bucureşti cu teza de doctorat „Atitudinea față de maternitate a femeilor cu sterilitate”.

În prezent, Simona Vlădica este lector universitar titular la Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică din București, unde desfășoară activități educaționale cu studenții, predând cursurile de: Psihologia comunicării; Didactica predării specialităţii; Consiliere educaţională şi în carieră; Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților.

Implicată în permanență în activitatea didactică, Simona Vlădica a inițiat și dezvoltat un proiect didactic unic în lume și anume prima televiziune online dedicată educației medicale, folosind mijloace moderne de instruire – materiale didactice video, e-learning: www.exploremedicinetv.com. Prima televiziune online dedicată exclusiv sănătăţii – SănătateaTV – televiziunea oamenilor sănătoşi – www.sanatateatv.ro – a fost fondată și coordonată tot de Simona Vlădica, începând cu anul 2007.

Pentru că formarea sa inițială implică și specializarea de învăţătoare-educatoare pe care a dobândit-o la absolvirea Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, Simona Vlădica rămâne preocupată în permanență de binele copiilor.

Prin urmare, ea se implică activ în cazurile în care părinții care se separă nu reușesc să se înțeleagă cu privire la copii, fiind astfel recunoscută, pe plan național și internațional, ca un expert în domeniul alienării parentale.

Din anul 2013, Simona Vlădica este mediator autorizat, ajutându-i astfel pe oamenii care apelează la mediere să își rezolve conflictele pe care le au, atât în domeniul civil, cât și în cel penal. Din anul 2015 este reprezentant ales al Corpului Profesional al Mediatorilor în relația cu sistemul judiciar pe lângă Curtea de Apel București.

Președinta Organizației Județene PMP Călărași, doamna Simona Vlădica devine astfel un purtător de cuvânt al tuturor părinților din România și o femeie cu perspectivă și proiecte europene concrete care vin în sprijinul familiilor și tinerilor ce trebuie să se implice cât mai activ atât în administrația publică, cât și în politică, în mediul antreprenorial, dar și în societatea civilă. Tinerii sunt viitorul strategic al României, iar Simona Vlădica luptă pentru viitorul copiilor noștri, chiar aici, în România!

Simona Vlădica a decis să se implice și în politică pentru că are convingerea că îi poate ajuta pe copiii acestei țări să trăiască, să crească sănătoși și să fie educați frumos, chiar aici, la noi în țară, nu pe meleaguri străine: „Candidez deoarece consider că politica are nevoie de mine, nu eu de politică! Vă aștept alături de mine pe data de 26 mai 2019 să votați lista Partidului Mișcarea Populară (PMP), poziția nr. 8, poziție în dreptul căreia se află PMP pe buletinul de vot ca urmare a tragerii la sorți”, a menţionat Simona Vlădica, lector universitar, candidat pentru alegerile europarlamentare 2019.

