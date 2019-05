Simona Vlădica, în calitate de specialist în alienare parentală a fost prezentă la conferinţa organizată la Bucureşti cu ocazia deţinerii de către România a Preşedinţiei Rotative a Consiliului Uniunii Europene, unde a susţinut o lucrare alături de echipa de profesionişti, în domeniul audierii minorilor, ce au făcut parte din delegaţia ce a reprezentat România la acest eveniment.

Dr. Simona Vlădica, lector universitar şi candidat al Partidul Mișcarea Populară la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019 a participat pe data de 15 mai 2019, în calitate de speaker, la cea de-a 74-a reuniune a punctelor naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană și cea de-a 13-a reuniune a Autorităților Centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles IIbis (Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului), eveniment organizat la București cu ocazia deținerii de către România a Președinției Rotative a Consiliului Uniunii Europene. În calitate de psiholog și mediator autorizat, dr. Simona Vlădica a abordat pe marginea temei „Hearing of the child – Romanian national perspective and experience” un subiect extrem de important pentru domeniul juridic și anume: „Influența psihologului în procedura audierii minorilor. Medierea ca modalitate de reducere a riscului instalării alienării parentale”. „Sunt onorată că am avut ocazia să particip la această conferință. În urma cercetărilor despre alienarea parentală pe care le-am realizat începând cu anul 2014, am ajuns la concluzia că toții copiii își iubesc părinții, însă nu toți părinții își iubesc copiii. Micuții merită să fie fericiți, să fie protejați. Am sustinut in plen ca apelarea la mediere poate fi o modalitate de prevenire a instalarii alienarii parentale cu conditia de a se apela la aceasta procedura cat mai aproape de inceputul conflictului”, a declarat dr. Simona Vlădica.

Dr. Simona Vlădica (psiholog/mediator) a făcut parte dintr-o echipă interprofesională formată din încă doi judecători. La eveniment au participat profesioniști din sistemul judiciar din peste 22 de țări. Șase reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate în fiecare an de către Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială. În cursul unui an, reuniunea plenară este organizată la Bruxelles la începutul fiecărui an, trei reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate, de asemenea, la Bruxelles și două reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate în statele membre care dețin președinția Consiliului.

