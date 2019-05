Municipiul Călăraşi a îmbrăcat haine de sărbătoare timp de trei zile. Astfel, în perioada 17 – 19 mai, a avut loc Festivalul – Concurs de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești „Flori de Mai”, ediţia a XXXI-a. Trofeul „Flori de Mai”, în valoare de 15.000 de lei a fost câştigat de Mădălina Gaivas, din Republica Moldova.

Ajuns la cea de-a XXXI-a ediţie, festivalul „Flori de Mai”, eveniment cu tradiţie în peisajul muzical naţional, a continuat, şi în acest an, să promoveze prin intermediul concurenţilor, farmecul muzicii uşoare româneşti. Concursul s-a adresat românilor de pretutindeni, promovând ideea de competiţie şi de respect faţă de valorile autentice ale muzicii uşoare româneşti, prin obligativitatea fiecărui concurent de a interpreta în concurs, exclusiv piese ale compozitorilor români. La festival au participat 24 de concurenţi.

Festivalul – Concurs de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești „Flori de Mai” a fost organizat în sala de spectacole „Barbu Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie (CJCC) şi s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 30 de ani. Acesta s-a desfăşurat cu acompaniament orchestral (live).

În prima zi a festivalului au evoluat concurenții cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, inclusiv, iar în cea de-a doua zi concurenții cu vârste de peste 18 ani, până la 30 de ani, inclusiv. Gala laureaților a avut loc în aer liber, pe o scenă amplasată în fața CJCC Călărași.

Artişti în vogă au concertat la Călăraşi

În cele trei zile de distracţie, atmosfera a fost întreţinută de artişti în vogă. În data de 17 mai 2019, începând cu ora 19:00, pe scena sălii „Barbu Ştirbei” au susţinut recitaluri Mirabela Dauer şi Ionuţ Dulgheriu. În seara de 18 mai au concertat Gabriel Dorobanţu şi Liviu Teodorescu. În data de 19 mai 2019, pe esplanada Consiliului Judeţean au cântat Adrian Enache şi Vunk.

De asemenea, pe tot parcursul celor trei zile de festival, publicul prezent a putut admira o frumoasă expoziție de picturi dedicată acestui eveniment și organizată de Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Atelierele Creative ale Centrului de Activități „Best Academy” Călărași, coordonator Daniela Mariniţă.

Premii acordate în cadrul festivalului „Flori de Mai”

Premiile acordate în cadrul Festivalului – Concurs de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești „Flori de Mai”, ediţia a XXXI-a, au fost următoarele: Trofeul „Flori de Mai”, în valoare de 15.000 lei, câştigat de Mădălina Gaivas; categoria 14 – 18 ani: Premiul I, în valoare de 10.000 de lei, oferit Mariei Ana Doană; Premiul II, în valoare de 7.500 de lei, obţinut de Dominique Simionescu; Premiul III, în valoare de 5.000 de lei, acordat Dariei Cojocaru; Menţiune, în valoare de 3.000 de lei, câştigată de Petronela Donciu; categoria de vârstă 18 – 30 ani: Premiul I, în valoare de 10.000 de lei, oferit Cristinei Elena Petcu; Premiul II, în valoare de 7.500 de lei, obţinut de Andreea Dumitriu; Premiul III, în valoare de 5.000 de lei, acordat Denisei Pârvu; Menţiune, în valoare de 3.000 de lei, câştigată de Cătălina Dumitrean; Premiul Special, în valoare de 3.000 de lei, oferit Sabinei Crăiescu.

Mădălina Gaivas: „Sunt fericită pentru că am reușit să transmit din suflet către suflete”

Câştigătoarea Trofeului „Flori de Mai”, Mădălina Gaivas, a declarat: „Marele Trofeu al Festivalului – Concurs de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești ‘Flori de Mai’ din Călărași, România, vine în oraşul Bălți, Republica Moldova. Sunt prea emoționată ca să pot reda cât de bine și frumos m-am simțit la Călărași. Am găsit oameni atât de binevoitori și dragi. Încă mă încearcă senzațiile tari pe care le-am trăit alături de oameni talentați. Vă mulțumesc, din suflet, maestre Viorel Gavrilă, pentru tot ceea ce faceți! A fost o onoare pentru mine să fiu acompaniată de orchestra dumneavoastră! Sunteți de-a dreptul excepționali în tot ceea ce faceți! Atitudine, dăruire, măiestrie, virtuozitate. Mamă, ai fost, ești și vei fi susținătoarea mea numărul unu, oriunde și oricând! Îți mulțumesc pentru răbdarea ta! Ești cea mai tare! Mulțumiri familiei mele scumpe pentru că îmi sunteți alături! Vă iubesc! Ionuț Dulgheriu, sunteţi un prezentator de nota 10! M-am bucurat să vă cunosc! Daniela Vitcu, Liviu Manolache, Viorel Gavrilă, Ileana Șipoteanu, Bogdan Dragomir, vă mulţumesc din suflet pentru apreciere, nu m-am așteptat! A fost una dintre cele mai frumoase surprize muzicale din viața mea! Mai am de muncit mult, dar astăzi (n.r. 19 mai 2019) sunt fericită pentru că am reușit să transmit din suflet către suflete! Vă sunt recunoscătoare. Datorită vouă, dragi prieteni, sunt fericită, împlinită și mai plină de inspirație. Vă mulțumesc pentru susţinere şi sper să ne revedem şi la anul în recital”.

Bogdan Dragomir: „Juriul a avut o misiune foarte dificilă, departajările s-au realizat la diferenţe foarte mici”

Jurnalistul Bogdan Dragomir, unul dintre membrii juriului, a afirmat: „Mă bucur că suntem împreună şi la această ediţie. Mulţumesc foarte mult pentru această invitaţie atât fostei conduceri a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, cât şi actualei conduceri pentru ospitalitate şi pentru modul în care a reuşit să realizeze această ediţie. A fost, după părerea noastră, a membrilor juriului, una dintre cele mai reuşite ediţii. Sperăm ca de la o ediţie la alta tinerii pe care îi vedeţi astăzi (n.r. – duminică, 19 mai 2019), să participe în continuare şi să câştige trofeul acestui minunat eveniment. În numele Societăţii Române de Radiodifuziune felicit pe toţi concurenţii. Aţi fost minunaţi, sunteţi foarte talentaţi. Juriul a avut o misiune foarte dificilă, departajările s-au realizat la diferenţe foarte mici.

Festivalul – Concurs de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești „Flori de Mai” a fost organizat de Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie şi de Consiliul Judeţean Călăraşi.