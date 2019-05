Pe măsură ce ne apropiem de finalul acestei campanii electorale călărășenii au început să realizeze dimensiunile manipulării la care au fost supuși de către partidele Opoziției în tot acest timp. Am discutat în aceste săptămâni cu oamenii din Călărași, atât eu personal, cât și colegii mei din echipa de conducere. Am luat străzile la pas și am discutat cu cine ne ieșea în cale – astfel am putut asculta atât mulțumirile lor în ceea ce privește modul în care au fost reprezentați la nivel european, dar și păsurile în legătură cu acest aspect. Ne-am dat seama în dialogul pe care l-am purtat cu călărășenii de câteva realități pe care nu le conștientizaserăm până acum:

 După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă ce au auzit mereu de la politicienii de dreapta, cum că nu este bine că România a crescut economic în doi ani consecutiv și că nu este bine că, urmare a acestor creșteri, au fost mărite pensiile și salariile. În concepția celor de la PNL, care au și promis că vor tăia salariile la nivelul de dinainte de majorări, românii ar trebui să fie mulțumiți cu un anumit nivel de trai și să nu spere la mai bine.

 După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă ce au auzit de la politicienii de dreapta, cum că nu este în regulă faptul că guvernul PSD a taxat lăcomia băncilor, și nici că ratele românilor la credite au scăzut ca urmare modificării modului de calculare a dobânzilor. În concepția dreptei politice, românii ar trebui să fie cât mai îndatorați sistemului bancar.

 După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă în continuare că sprijinul pe care PSD îl acordă tinerilor în această țară nu reprezintă un exemplu de bună guvernare și că membrii acestei categorii sociale ar trebui să se ajute singuri sau să își deschidă afaceri singuri, fără ajutorul statului.

Călărășenii au început să se trezească din manipulările orchestrate în tot acest timp de către reprezentanții Opoziției. Călărășenii au înțeles că singurul partid care le apără drepturile la nivel european este PSD, singurul partid care a reușit să blocheze inițiativa familiei politice europene din care face parte PNL de a plafona subvențiile agricole și singurul partid care a votat inițiativa privind interzicerea dublului standard la nivelul Uniunii Europene. Am convingerea că alegătorii din Călărași vor vota în marea lor majoritate lista care cuprinde adevărații patrioți pentru Europa, lista PSD.

Președinte PSD Călărași,

Iulian Iacomi