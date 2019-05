Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi a predat către Fundaţia SERA amplasamentul pentru construirea noului Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilităţi.

Centrul va fi construit în incinta fostei unități militare de pe strada Independenței, iar valoarea investiției se ridică la suma de 420.000 de euro, din care 15% reprezintă contribuția CJ Călărași.

Grupul țintă al serviciilor oferite îl constituie minorii diagnosticați cu tulburare de spectru autist și Sindrom Down.

La nivelul județului nostru sunt înregistraţi 237 de minori cu tulburare de spectru autist, din care 70 în municipiul Călărași, şi 49 de minori cu sindrom Down, din care zece în municipiul Călărași. De menţionat că aceştia se află în evidența Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași ca fiind beneficiari ai unui certificat de încadrare în grad de handicap.

La eveniment au participat reprezentanţii Consiliuluii Judeţean Călăraşi şi directorul Fundaţiei SERA.

Vasile Iliuţă, preşedintele CJ Călăraşi, a declarat: „Centrul este pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi preluaţi din sistem sau din familiile cu probleme. Încercăm să realizăm tot ce am promis călărăşenilor, să devină realitate. Împreună cu Fundaţia SERA am reuşit să demarăm acest proiect cu o valoare totală de 420.000 de euro, pentru o construcţie de 500 de metri pătraţi. Contribuţia Consiliului Judeţean la acest proiect este de 63.000 de euro, iar Fundaţia SERA de 357.000 de euro. Utilităţile, drumul şi tot ce nu este prins în proiect le vom prelua pe cheltuiala Consiliului Judeţean pentru a putea asigura funcţionarea şi punerea în funcţiune a acestui proiect”.

Bogdan Simion, directorul executiv al Fundaţiei SERA, a menţionat: „Fundaţia SERA are o intervenţie începând cu anul 1997 în Călăraşi. A fost o perioadă în care nu am mai venit pentru că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi nu a mai avut nevoie de ajutorul nostru. De altfel, Centrul SERA este construit de noi. La cererea Consiliului Judeţean ne-am întors şi construim un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, un centru care va fi probabil dat în administrarea DGASPC şi care va fi folosit pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi atât din centrele şi asistenţa maternală a DGASPC, cât şi din familiile din comunitate. Pentru noi este centrul cu numărul 52 de recuperare pentru copilul cu handicap pe care îl facem în ţară, alături de consiliile judeţene şi direcţiile de asistenţă socială. Lucrările vor începe în maxim o lună şi vor fi finalizate peste nouă luni. Este un centru de zi, unde copilul va fi îngrijit doar pe durata zilei. În mod normal, centrul va avea o capacitate de 36 de copii pe zi, cu funcţiunile esenţiale pe reabilitare: kinetoterapie, hidroterapie, educaţie specială, consiliere psihologică şi logopedie”.

Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din cadrul CJ Călăraşi, a afirmat: „Împreună cu colegii mei am identificat această problemă la nivel de judeţ. Sunt mulţi copii cu dizabilităţi. Am contactat SERA şi le mulţumim pentru că disponibilitatea dânşilor a fost maximă. Într-adevăr, şi noi am fost destul de insistenţi ca lucrurile să se mişte. Anul trecut am pornit acest proiect, iar acum suntem aici pentru predarea amplasamentului. Sunt convins că aceşti copii, cât şi părinţii lor vor beneficia de condiţii foarte bune”.