După afişarea rezultatelor finale la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, Partidul Naţional Liberal (PNL) a ieşit câştigător pe judeţul Călăraşi, obţinând o pondere de 34,02%. Astfel, acest procent a clasat PNL Călăraşi pe locul şapte pe ţară. Preşedintele Partidului Naţional Liberal Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, ne-a acordat un scurt interviu în care ne-a vorbit despre rezultate, modul în care a decurs campania electorală şi lecţiile învăţate.

R: Cum comentaţi rezultatul obţinut pe judeţul Călăraşi la alegerile europarlamentare?

D.Ş.D.: Eu mă aşteptam să avem un rezultat mult mai bun faţă de cel obţinut. Target-ul pe care l-am primit de la centru a fost foarte bine fundamentat. Spun că nu sunt mulţumit în contextul în care au existat, după părerea mea, şi colegi care nu s-au implicat foarte mult în această campanie. Vom face o analiză şi vom spune lcrurilor pe nume. S-a văzut clar că am avut colegi care au vrut să demonstreze că pot avea un rezultat bun într-o localitate şi au dezavantajat pe alţii. De exemplu, mult mai important era municipiul Călăraşi, decât… să zicem Vâlcelele. Asta este un aspect. Mai sunt şi altele pe care le vom discuta la partid. Important este că PNL are o capacitate de mobilizare foarte mare, şi asta s-a văzut. Vreau să le mulţumesc tuturor pentru implicare şi munca depusă, indiferent de rezultatul obţinut. De asemenea, vrea să îi mulţumesc senatorului Răducu George Filipescu pentru implicare deosebită în campania electorală. A fost alături de mine şi am muncit cot la cot. Toţi au contribuit la realizarea acestei ponderi de 34,02%, ce ne situează pe locul şapte la nivel naţional.

R: Vă aşteptaţi ca USR – PLUS să obţină un procent atât de bun?

D.Ş.D.: Se preconiza ca USR – PLUS să facă o figură frumoasă, nimeni nu se aştepta la un procent atât de mare. Procentul mare obţinut de USR – PLUS este de fapt un vot de blam dat PSD. USR – PLUS a profitat de nemulţumirile tinerilor şi a obţinut masiv voturile lor.

R: Despre rezultatul obţinut de PSD ce ne puteţi spune?

D.Ş.D.: Pentru toată lumea este un semnal de alarmă. O spun cu toată responsabilitatea. Mi-am văzut de treaba mea şi nu am jignit pe nimeni în toată campania. Nu m-am lăudat şi nu m-am împăunat cu realizări. S-a demonstrat că dacă ştii să fii cumpătat şi ai o bună comunicare cu colegii, obţii rezultate bune.

R: Aţi avut surprize în judeţ?

D.Ş.D.: Am pierdut în şapte localităţi şi am câştigat două localităţi noi. Vom face o analiză şi se vor lua măsurile care se impun.

R: Cum comentaţi rezutatul de la Borcea şi din Dor Mărunt?

D.Ş.D.: Ei au crezut că avântul ăsta PSD-ist cu alaiuri după tine, cu miniştrii care nu au absolut nimic în spate, va impresiona populaţia, iar oamenii vor vota masiv PSD. Oamenii au demonstrat că nu sunt uşor de impresionat şi votează în continuare, în număr mare, PNL. Cu toate că dacă va uitaţi pe listele suplimentare, au venit mulţi şi ştim cum au fost aduşi. La fel cum au fost aduşi şi în Lehliu Gară. Este rezultatul unei strategii făcute de câţiva „şmecheri politici”. Este o lecţie pentru viitoarele alegeri.

R: Cum vă explicaţi că UDMR a obţinut voturi în fiecare comuna din judeţul Călăraşi?

D.Ş.D.: La fel cum a obţinut şi EBA (n.r. – Elena Băsescu).