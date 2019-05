Canotorii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi reprezintă România, în perioada 31 mai – 2 iunie, la Campionatele Europene (CE), găzduite de Complexul Nautic Rotsee din Lucerna (Elveția). Potrivit Federaţiei Române de Canotaj (FRC), nu mai puțin de 239 de echipaje și 587 de sportivi din 36 de țări vor lupta pentru medalii. Dintre aceștia, 41 de sportivi, 11 echipaje, cinci masculine și şase feminine, sunt din România.

„La ediția anterioară a CE de seniori, Glasgow 2018, România s-a clasat pe locul 1 în clasamentul pe medalii, atât la medalii de aur, cât și la total medalii. Canotorii și canotoarele din România, conduși pe atunci de Mircea Roman (feminin) și Antonio Colamonici (masculin) au cucerit şapte medalii, între care trei de aur, două de argint și două de bronz. Medaliile de aur la CE 2018 au fost obținute de echipajul feminin al României de opt plus unu, format din Ioana Vrânceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Beatrice-Mădălina Parfenie, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu şi Daniela Druncea; echipajul masculin de patru rame, format din Ştefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari, Ciprian Huc, Mihai-Vasile Ţigănescu; cea de-a treia medalie de aur a revenit echipajului feminin de dublu rame (W2-), format din Mădălina Bereş şi Denisa Tîlvescu. România a obținut argintul la feminin patru rame (W4-) prin Roxana-Georgiana Paraşcanu, Mădălina Hegheş, Mădălina-Gabriela Caşu şi Iuliana Buhuş. De asemenea, locul 2 a revenit băieților la dublu vâsle (M2-), Ionuț Prundeanu și Marian Florin Enache. Cele două medalii de bronz s-au cucerit la masculin dublu rame, prin Ciprian Tudosă și Marius Cozmiuc, precum și la masculin opt plus unu (M8+): Adrian Damii, Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Cristi Ilie Pîrghie, Vlad Dragoş Aicoboae, Alexandru Matinca şi Alexandru Cosmin Macovei şi cârmaciul Adrian Munteanu”, a transmis FRC.

Echipajele din România care participă la competiţie

Iată echipajele care vor lupta pentru România la Lucerna: W2- feminin dublu rame (b) Adriana Ailincăi, (s) Maria Tivodariu; M2- masculin dublu rame (b) Marius-Vasile Cozmiuc, (s) Ciprian Tudosă; W2x feminin dublu vâsle (b) Nicoleta-Ancuţa Bodnar, (s) Simona Geanina Radiş; M2x masculin dublu vâsle (b) Ioan Prundeanu, (s) Marian-Florian Enache; W4- feminin 4 vâsle (b) Ioana Vrînceanu, (2) Viviana-Iuliana Bejinariu, (3) Mădălina Bereş, (s) Denisa Tîlvescu; M4- masculin 4 rame (b) Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, (2) Mugurel Vasile Semciuc, (3) Ştefan-Constantin Berariu, (s) Ciprian Huc; M1x Masculin simplu Mihai Chiruţă; LW2x feminin dublu vâsle categorie ușoară (b) Ionela-Livia Cozmiug, (s) Gianina-Elena Beleagă; W4x feminin patru vâsle (b) Larisa Elena Roşu, (2) Elena Logofătu, (3) Nicoleta Paşcanu, (s) Tabita Maftei; W8+ feminin opt plus unu (b) Cristina-Georgiana Popescu, (2) Amalia Bereş, (3) Mădălina-Gabriela Caşu, (4) Roxana Paraşcanu, (5) Beatrice-Mădălina Parfenie, (6) Iuliana Popa, (7) Maria-Magdalena Rusu, (s) Roxana-Iuliana Anghel, (c) Daniela Druncea; M8+ masculin opt plus unu (b) Vlad-Dragoş Aicoboae, (2) Alexandru-Cosmin Macovei, (3) Alexandru Matincă, (4) Constantin Radu, (5) Cristi-Ilie Pîrghie, (6) Adrian Damii, (7) Constantin Adam, (s) Sergiu-Vasile Bejan, (c) Adrian Munteanu. Ca rezerve au fost desemnați: Andreea-Ioana Budeanu, Iuliana Buhuş, Alexandru Chioseaua, Cristian-Ionuţ Cojocaru, Mădălina Hegheş, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Florin-Sorin Lehaci, Elena-Iuliana Mihai, Cosmin Pascari, Andreea Popa și Georgiana Vasile. Antrenorul loturilor masculine și feminine este Antonio Colamonici, iar antrenorul federal este Dorin Alupei.