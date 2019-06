Consiliul Județean (CJ) Călărași continuă proiectul Dunărea Călărași. Dan Alexa rămâne la echipă. În urma discuțiilor purtate astăzi, de către președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, cu antrenorul Dan Alexa, s-a decis ca proiectul fotbalistic de la malul Borcei să continue pentru Călărași și pentru suporteri.

„Dan Alexa rămâne profesionistul care ne-a adus bucuria intrării în Liga 1. Datorită acestui om, am trăit momente de bucurie pe Stadionul Municipal, clipe istorice la care nici nu am visat vreodată. Eu continui să cred în Dan Alexa, are toată susținerea mea pentru a rămâne la echipă. Și-a asumat eșecul retrogradării, este curtat de echipe mari… Și când are inspirație și când mai greșește, Alexa este al nostru. Sunt convins că vom reveni în prima linie a fotbalului românesc”, a precizat Vasile Iliuță, președintele Consiliului Judeţean Călărași. Astăzi, 5 iunie, a avut loc la sediul clubului Dunărea Călăraşi o conferință de presă la care au participat președintele AFC Dunărea, Florin Brișan, antrenorul echipei călărăşene, Dan Alexa, și directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul CJ Călărași, Eduard Grama.

„A fost un eșec pe care mi-l asum. M-am simțit dator față de oamenii care au făcut eforturi foarte grele să vin în fața voastră să-mi asum acest lucru. Retrogradarea asta este a lui Dan Alexa. Țin foarte mult să-i mulțumesc lui Florin Brișan, lui Vasile Iliuță, Edi Grama, au făcut eforturi să țină o echipă de Liga 1 cu cel mai mic buget. Am avut liniște. Dezamăgirea a fost când a fost să fiu înjurat. Îi înțeleg pe unii. Nu am niciun fel de supărare. Sunt dezamăgit ca și antrenor. O retrogradare înseamnă enorm şi cred că mult timp, acest lucu îşi va pune amprenta asupra mea. Vreau să fiți convinși că am făcut absolut tot ce a depins de noi să nu retrogradăm. Am văzut o reacţie vehementă asupra oamenilor care conduc. Nimeni nu are nicio vină şi vă spun cu toată responsabilitatea. Oamenii care au fost lângă echipă au încercat să asigure condiţii. Vinovatul sunt eu. Dacă voi mai avea susţinere, de ce să nu rămân. M-am legat foarte mult de Călăraşi. În multe momente m-am simţit mai călărăşean decât alţii care s-au născut aici. Dacă rămân la Călăraşi, rămân doar să promovăm. Aşa cum am fost noi, am bătut Steaua, am bătut Dinamo, am adus nocturnă, au fost şi lucruri bune anul acesta”, a menţionat antrenorul Dunării Călăraşi, Dan Alexa. Totodată, înainte de a purta discuţii cu preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, pentru a vedea dacă va rămâne în continuare la Călăraşi, Alexa a menţionat că se află în negoiceri şi cu o echipă din Liga 1.

Florin Brişan: „Sunt jucători care vor pleca şi care au plecat deja”

Președintele clubului Dunărea Călăraşi, Florin Brișan, a declarat, în cadrul conferinţei de presă, că sunt jucători care au plecat şi că lotul va fi completat cu noi jucători zilele următoare. De asemenea, acesta a adăugat că investiţiile vor continua, urmând să fie montaţi şi ceilalţi stâlpi ai nocturnei.

„Ultimul meci, cel de la Sibiu, s-a încheiat foarte rău pentru noi, ne mai trebuiau două – trei minute pentru a rămâne în lupta pentru menţinerea în Liga 1, adică la baraj, unde cred că aveam şanse foarte mari să câştigăm. Ne pare rău că am dezamăgit suporterii şi finanţatorii, numai că viaţa merge mai departe. Ne-am întors în Liga a 2-a şi dorim să o luăm de la capăt şi să ne luptăm în continuare pentru promovare în sezonul viitor. Vom avea sprijinul Consiliului Judeţean Călăraşi în continuare, precum şi cel al sponsorilor pe care i-am avut şi în Liga 1. Sunt jucători care vor pleca şi care au plecat deja, care erau la final de contract. Din actuala echipă şi-au mai exprimat dorinţa de a rămâne câţiva jucători, în jur de şapte – opt. Urmează să completăm lotul cu jucători, iar lucrul acesta se va face zilele viitoare. Investiţiile vor continua, vor veni ceilalţi stâlpi ai nocturnei”, a afirmat Florin Brişan, președintele AFC Dunărea Călăraşi.

Eduard Grama: „Salariile fotbaliştilor au fost exclusiv din drepturile TV”

Prezent la conferinţa de presă, directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul CJ Călărași, Eduard Grama, a dorit să vorbească despre bugetul acestei echipe de fotbal, cât şi despre salariile jucătorilor, care au provenit exclusiv din drepturile TV, şi nu din bugetul Consiliului Judeţean Călăraşi. Acesta a mai precizat că toate cheltuielile sunt transparente şi că nu au existat sume de bani alocate de către club pentru comisioane şi transferuri.

„Aş vrea să clarific lucrurile şi aş vrea să închidem zvonurile care circulă în acest oraş. Nocturna de la Giuleşti nu a costat bani şi vine cu valoare zero. În urma discuţiilor pe care le-am avut cu preşedintele CJ Călăraşi, această nocturnă a fost demontată şi adusă la Călăraşi şi va fi montată la Călăraşi pe banii CJ Călăraşi, dar nu a fost cumpărată de această instituţie. Au fost atât de multe afirmaţii gratuite vizavi de salariile fotbaliştilor şi de salariile staff-ului, bani care ar fi venit din banii bugetului CJ Călăraşi. Este o informaţie falsă pentru că banii au venit exclusiv din drepturile TV, bani care au fost gestionaţi foarte bine. Să nu uităm că acest club, înfiinţat în urmă cu foarte mulţi ani, a beneficiat de acelaşi buget, dar cu performanţe care erau greu de imaginat pentru Călăraşi. La momentul acela era linişte, toată lumea era mulţumită, stadionul era în ordine. Am vrut să arăt oamenilor că se poate face performanţă cu sume mult mai mici decât au fost alocate echipei de fotbal, în perioada 2014 – 2015. Dacă în 2015 salariile jucătorilor erau de 2.000 de lei, dar bugetul era identic cu cel din 2017 şi vi se pare normalitate, atunci ne repliem la 2015. Aici nu existau canalizare, vestiare şi nu aveam copii şi juniori la grupele de copii. Banii pe care îi alocăm sunt exclusiv pentru copii şi juniori, pentru investiţiile care sunt în club, bugetul se va diminua considerabil , dar vom păstra un buget care va asigura continuarea performanţei şi vom merge înainte ca să promovăm în Liga 1. Punem oricând la dispoziţie documente, toate cheltuielile sunt transparente, toate plăţile sunt făcute prin conturi bancare, totul este la vedere. Nu există bani plătiţi de către club pentru comisioane şi pentru transferuri, iar salariile fotbaliştilor au fost exclusiv din drepturile TV”, a spus directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Călărași, Eduard Grama.

Sursa foto: editia.ro