La sediul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călărași a avut loc, săptămâna trecută, o conferință de presă în cadrul căreia directorul instituției, Dumitru Chirilă, a vorbit, printre altele, despre rezultatele sportivilor obținute la competiții de mare anvergură. De asemenea, acesta a precizat și care sunt concursurile pentru care aceștia se pregătesc în prezent.

„La ultimul campionat european de seniori am avut sportivi cu vârsta de 20 de ani, printre cei mai tineri din Europa. Ne-am confruntat cu cei mai buni sportivi din toate țările și ne-am întors cu niște rezultate grozave, remarcabile. Este vorba de medalia de aur obținută de Mădălina Cașu, în vârstă de 20 de ani, și o foarte valoroasă medalie de argint obținută de campioana mondială de juniori Adriana Ailincăi. Acești sportivi se află în pregătire de foarte mulți ani. Am reușit să asigurăm aproape toate condițiile necesare, am prestat o muncă de calitate și am fi dorit, după asemenea rezultate, pentru că totul se măsoară prin rezultate, nu prin vorbe, să ne putem bucura de acestea și să promovăm pe mai departe calendarul internațional la care dorim să participăm. În acest moment, CSM Călărași are trei sportivi în lotul olimpic, care se află în pregătire pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor. Următoarele competiții pentru care ne pregătim să participăm sunt: Cupa Mondială de Seniori de la Rotterdam, din perioada 12 – 14 iulie, Campionatul Mondial de Tineret din Statele Unite ale Americii, dacă reușim să facem rost de bani. Așa cum am găsit și l-am rugat pe domnul antrenor Bănățeanu să participe la Rio de Janeiro, și am luat o medalie de argint cu Alexandru Chioseaua, o să încercăm și acum să găsim niște bănuți și să îl trimitem, pentru că are influențe puternice asupra sportivilor și în mod sigur îi va ajuta în mobilizare pentru obținerea unor rezultate valoroase. Urmează Campionatul Mondial de Juniori de la Tokyo, unde avem patru sportivi în pregătire: Cristina Drugă, Daniela Paraschiv, Delia Elena Burlacu și Cristian Ștefan Sandu. De asemenea, urmează Campionatul Mondial de Seniori din Austria, în 25 august, Campionatul European de Tineret până în 23 de ani, din Grecia. Deci, aceste rezultate sunt poate de neînchipuit pentru Călărașiul nostru, pentru modul cum am fost finanțați până acum, dar am fost discriminați. Noi suntem instituție subordonată direct Ministerului Tineretului și Sportului. Ministerul ne finanțează atât cât poate, în condițiile care sunt, iar alte finanțări sunt de la autoritățile locale. Cu această ocazie, țin să mulțumesc foarte mult Primăriei Călărași, care, în urma unei solicitări, ne-a înțeles, cunoaște sportivii, an de an am fost sprijiniți de primărie, multe din rezultatele obținute sunt și datorită spijinului în mod deosebit al primăriei și prin finanțarea aprobată la începutul lunii iunie. Deci, avem asigurată pregătirea până la sfârșitul anului și mulțumim foarte mult atât Primăriei Călărași, cât și consilierilor locali”, a afirmat directorul Clubului Sportiv Municipal Călărași, Dumitru Chirilă.