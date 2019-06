Scandal între Dumitru Chirilă, directorul Clubului Sportiv Municipal Călărași, și Eduard Grama, directorul Direcției de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean. Cei doi își aruncă „săgeți otrăvite”. Schimbul de replici între cei doi a apărut săptămâna trecută, când, în timpul unei conferințe de presă, desfășurată la sediul AFC Dunărea Călărași, Grama s-a arătat nemulțumit de faptul că juniorii de la fotbal nu ar fi lăsați să se antreneze pe terenul sintetic din cadrul Stadionului Municipal „Ion Comșa”, care ar aparține de CSM Călărași. De asemenea, Eduard Grama a mai afirmat că directorul Clubului Sportiv Municipal Călărași ar trebui să facă un pas în spate și să dea posibilitatea unor tineri să se afirme, adică, pe scurt, să plece de la conducerea CSM. Totodată, după spusele directorului Direcției de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean, Chirilă nu ar fi justificat o sumă de bani intrată în contul Clubului Sportiv Municipal de la Consiliul Judeţean. Chirilă nu s-a lăsat mai prejos și a organizat o conferință de presă tot săptămâna trecută, pentru a vorbi despre toate aceste declarații. A discutat mai puțin despre rezultatele sportivelor Mădălina Cașu (medaliată cu aur la Campionatele Europene de seniori din Elveția) și Adriana Ailincăi (medaliată cu argint la Campionatele Europene de seniori din Elveția). Și Dumitru Chirilă l-a rugat pe Grama să demisoneze. În rândurile următoare redăm ceea ce au declarat cei doi.

Grama: „Chirilă a ajuns la o vârstă la care trebuie să dea posibilitatea tinerilor să preia și să rămână și cu experiența pe care a acumulat-o, să facă un pas în lateral”

Directorul Direcției de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Călărași, Eduard Grama, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, următoarele: „În spatele terenului de fotbal există un teren sintetic care aparține de CSM, pentru că aici a fost o amestecătură. Am discutat cu Ministerul Tineretului și Sportului, disponibilitatea domnului Chirilă nu există. Un domn Chirilă, aflat la CSM, cu un buget până în anul 2017 de 15 miliarde anual, doar din partea Consiliului Județean, vine și ne șantajează, trimițând diverse persoane să dea copiii afară, că trebuie să plătim chirie. Deci, domnul Chirilă a ajuns la o vârstă la care trebuie să dea posibilitatea tinerilor să preia și să rămână și cu experiența pe care a acumulat-o, să facă un pas în lateral. I-am și spus între patru ochi: ‘Nu se închide CSM-ul dacă plecați acasă’. Domnul Chirilă a luat de la Consiliul Județean 100.000 de lei și în momentul în care i-am luat dosarul la puricat, nu a justificat 56.000 de lei”.

Chirilă, despre Grama: „Îl rog pe acest om să își dea demisia”

Directorul Clubului Sportiv Municipal Călărași, Dumitru Chirilă, a menționat: „În loc să ne mândrim, în loc să fim invitați de cei care sunt în funcții, pentru că este un triumf, este o mare realizare, sportivilor noștri li se cântă imnul din toate colțurile lumii, s-au obișnuit cu podiumurile de premiere, o să mă întrebați ce probleme avem și cum putem fi susținuți mai departe, ca să reprezentăm România, în primul rând, că noi muncim pentru România, dar și pentru Călărași, pentru că e o mare mândrie să ai asemenea oameni să te reprezinte. Acești sportivi aduc un beneficiu de imagine fanstastic. Între structurile sportive există, într-adevăr, un gen de rivalitate, o luptă pentru fonduri, dar în sport există și fair-play. Deci, ne-am trezit că la o conferință, un domn Grama, nu știm cum a ajuns pe acolo, ce concursuri a dat, ce capacități are, nu vreau să jignesc pe nimeni, tot mă stresez să fiu atent cu ce vorbesc și cu ce spun, dar efectiv suntem cu toții revoltați de ce se întâmplă. S-a prezentat public, cu nerușinare, în loc să își toarne cenușă în cap, să fie umil, a ieșit cu pieptul înainte și a găsit cauza retrogradării echipei din Liga Națională de fotbal. Nu asta e cauza, faptul că noi nu i-am lăsat să se pregătească, le alergăm juniorii. Ei s-au legat de noi, noi doar răspundem. Deci, pur și simplu, cu atâtea investiții, cu sportivi care aveau contracte și nu au jucat nici măcar cinci minute și au fost plătiți, pe când Adriana Ailincăi de la noi primește 2.000 de lei pe lună și Mădălina, campioană europeană de seniori 2.000 de lei pe lună net, deci cu banii aceștia lucrăm noi. Cauza marilor probleme de la echipa de fotbal de care se ocupă domnul manager, director de dezvoltare, ce fel de director de dezvoltare o fi, nu știu, că ne-a zis că dacă ar avea o putere, ar desființa CSM Călărași, chiar nu înțelegem cum poate să vorbească un asemenea om așa. Îl rog pe acest om să își dea demisia pur și simplu, pentru că eu, din câte știu, nu a fost nimeni tras la răspundere acolo, cum s-au cheltuit banii acolo, numai dânșii știu. A zis că am rulat anual 15 miliarde de lei de la Consiliul Județean. Ne-a scos contabilitatea toate sumele pe care le-am primit de la Consiliul Județean, care, din 2016 a ieșit public și a spus că se se irosesc foarte mulți bani pe sport. Eu mă întreb unde s-o fi irosit acești bani, că în afară de echipa de fotbal, nu știu cine a mai primit, că noi nu prea am mai primit. Sumele pe care le-am primit de la Consiliul Județean sunt: în 2018: 190.000 de lei; 2017: 300.000 de lei; 2006: 400.000 de lei; 2015: 250.000 de lei; 2014: 700.000 de lei. Am mai fost acuzați că nu am fi fost în stare să cheltuim, există suspiciuni în legătură cu o sumă de 56.000 de lei. Banii au fost justificați, dar nu au fost luați în considerare. Pentru că noi am încheiat contractul pe 27 sau 28 decembrie și noi am socotit premierile din tot anul. Și diferența am dat-o înapoi, dar nu au luat-o în seamă. Au fost premieri efectuate pentru Chioseaua, Ailincăi și toate rezultatele. Avem șapte copii cu medalii la campionate europene și mondiale, avem și trei campioni balcanici. Cu cei care împlinesc 18 ani avem dreptul legal să facem contract de pregătire și peste 100.00 de lei se duc numai pentru aceste cheltuieli. Și nouă ne rămân foarte puțini bani. Acest club municipal este făcut de mine din nimic. Nu a avut nimic, nu a avut personal. Eu cu un grup restrâns am construit totul, baze sportive, am pregătit oameni, i-am trimis la studii, s-au calificat, au muncit împreună, au învățat de la mine, am mai învățat și eu de la ei, ne-am ridicat împreună din nimic. Cum poți să te gândești că tu, ca om care ești în putere, ai atâta experiență, ai făcut atâtea lucruri, cum poți să te gândești să pleci? Să plece domnul Grama, trebuie să își dea demisia după ce s-a întâmplat, dacă dânsul a afirmat lucrul acesta. Deci, asta e o datorie de onoare la el, că a tocat atâția bani. Ce vreți mai mare incompetență decât să ai un rahat de obiectiv și să retrogradezi? Deci salarizezi și antrenorul, ții 47 de oameni pe masă și pe casă și pe salarii grase, tu ai un salariu de peste 100 de milioane la Consiliul Județean, deși nu ai nicio pregătire în sport. Nu știu ce pregătire are omul acesta și nu știu cum a ajuns, ce concurs a dat. Am auzit și eu, cum se aude în Călărași, că pe tot ce a pus mâna, a falimentat”.