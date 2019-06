ARA (Asociatia Romana a Apei) impreuna cu CONSILIUL JUDETEAN CALARASI SI PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI organizeaza cu sprijinul ECOAQUA SA Calarasi si sebaKMT in Municipiul Calarasi in zilele de 12-14 iunie 2019, concursul national “Detectia pierderilor de apa-Vasile Ciomos” Editia a XII-a.

A revenit onoarea de a organiza acest concurs operatorului ECOAQUA SA Calarasi intrucat la editia precedenta din 2018 a castigat acest concurs, dand dovada de implicare si cunoastere a problematicii pierderilor de apa in retelele de distributie.

Avand in vedere participarea a nu mai putin de 25 de echipe de la operatorii serviciilor de apa din toata tara, in aceste zile trebuie sa asiguram in bune conditii transportul autolaboratoarelor de la Statia de tratare Calarasi catre strazile unde se desfasoara concursul si inapoi, dar si restrictionarea sau daca este cazul inchiderea circulatiei publice pe strazile unde echipele concureaza pentru depistarea pierderilor de apa.

Intrucat regulamentul concursului prevede 4 trasee (strazi) principale si 2 de rezerva, au fost stabilite 6 tronsoane de strazi, pe care se vor trasa si monta repere specifice desfasurarii concursului. Acestea sunt:

1.Str Primaverii (tronson intre Str Bucuresti si str Independentei)

2.Str Baraganului (tronson intre Str Borcea si str Stirbei Voda)

3.Str Alexandru Sahia (tronson intre Str Rahova si Bdul Republicii)

4.Str Macului (tronson intre Str Ciocarliei si Str Crangului)

5.Str Stejarului (tronson intre Str Iezerului si Str Cornisei)

6.Alee rutiera Directia Agricola Calarasi (tronson intre Str Nufarului si alee intrare Directia Agricola)

Rugam populatia rezidenta din apropierea strazilor pe care se desfasoara concursul, sa inteleaga si sa ne sprijine pentru desfasurarea in cat mai bune conditii a acestui concurs, in special in zilele de 13 si 14 iunie 2019, cand daca este posibil sa nu circule sau stationeze cu autoturismele in zonele marcate pentru concurs.