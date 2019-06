Festivalul de film Tenaris Cinelatino, susținut de TenarisSilcotub, invită călărăşenii la un program de proiecții inedite. Filme din România, Uruguay, Argentina sau Columbia vor fi proiectate, cu intrare liberă, între 2 și 4 iulie, la sala „Barbu Știrbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi.

Cel mai așteptat eveniment dedicat filmului din Călărași, Tenaris Cinelatino, revine, între 2 și 4 iulie, cu șapte proiecții ale unor filme de succes din cinci țări. Evenimentul organizat de TenarisSilcotub invită cinefilii la descoperirea unor experiențe culturale unice, toate cu acces gratuit pentru întregul public. „Ultimul an a dus producții extraordinare atât în cinematografia românească, dar și în cea din zona latino, cu filme ce completează foarte bine mesajele de conexiune între culturi, de diversitate și autenticitate pe care încercăm să le transmitem către comunitățile noastre”, a spus Codruța Hodrea, manager Relații cu Comunitatea TenarisSilcotub, compania care susține acest eveniment devenit deja o tradiție în Călărași.

O poveste despre artă, prietenie și planuri la limita legii va deschide festivalul marți, 2 iulie, ora 20:00. „Capodopera mea” („Mi obra maestra, r. GastónDuprat”) este filmul câștigător al Premiului Publicului la festivalul de la Valladolid, o producție Argentina – Spania din 2018. Ziua de miercuri, 3 iulie, pregătește nu mai puțin de trei proiecții. De la ora 17:00, „Maria, Inima României” este un documentar pe care publicul de toate vârstele ar trebui să-l urmărească. Dezvăluind detalii prea puțin cunoscute din viața eroinei, filmul produs de John Florescu este cea mai amplă prezentare a Reginei: imagini video din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, restaurate și colorizate de unii dintre cei mai buni specialiști ai lumii, vocea Reginei, însemnările ei, relatări ale celor care au întâlnit-o și nenumărate detalii din trecut vor ieși la iveală în filmul proiectat la sala „Barbu Știrbei”. Povestea apariției traficului de droguri în Columbia, relatată prin ochii unui indigen Wayuu în „Păsări Călătoare”, a impresionat criticii de film din întreaga lumea. O civilizație veche de mii de ani ajunge să fie coruptă de dorința unor câștiguri rapide, cu urmări care vor impresiona spectatorii. Filmul va începe la ora 19:00 și este de neratat în această ediție a festivalului. Lansat recent, în deschiderea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), „Parkingeste” este programat de la ora 21:00, în cea de-a doua zi a festivalului. Cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu spune povestea lui Adrian, un poet din Sângeorz Băi care emigrează ilegal în Spania anului 2002. Din distribuție fac parte actori spanioli de talie internațională precum Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, dar și actori români: Mihai Smarandache, Carmen Florescu, Valentin Popescu, Emilian Oprea, Fülöp Erzsébet, Paul Cimpoieru. Inspirat de scandalul media care a cutremurat sistemul medical din România acum trei ani, „Să nu ucizi” marchează debutul programului TenarisCinelatino joi, 4 iulie. De la ora 17:00, pornim alături de Cristian, un chirurg tânăr şi ambițios, în luptă sa solitară împotriva sistemului, în care își riscă familia şi cariera pentru a descoperi adevărul. O banală seară într-un bar, în care un avocat ajunge să fie agresat verbal de către un necunoscut, se transformă într-o complicată poveste plină de secrete, tăceri și crime. Rojo (R. Benjamin Naishtat) a impresionat juriul festivalului de la San Sebastian care a recompensat acest film cu nu mai puțin de trei premii importante, pentru regie, actor și imagine și are acum șansa să obțină și admirația cinefililor din Călărași, începând cu ora 19:30. TenarisCinelatino se încheie, la ora 21:30,cu producția argentiniană „El Angel”. Inspirat din povestea reală a unui ucigaș în serie de doar 17 ani, care a fascinat Argentina, în anii ‘70, filmul probează, încă odată, că răul absolut se poate ascunde și în spatele celor mai albaștri ochi. Intrarea este liberă.

Festivalul TenarisCineLatino se află la cea de-a opta ediție și are loc în Călărași (2 – 4 iulie), Câmpina (6 – 7 iulie) și Zalău (9 – 12 iulie), cele trei orașe din România în care TenarisSilcotub are activități de producție. TenarisSilcotub organizează acest eveniment alături de Fundația PROA, care are misiunea de a gestiona programele culturale ale Tenaris la nivel mondial, și Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, care organizează an de an Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).

TenarisCinelatino este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Călărași, Consiliului Județean și al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Mai multe informații despre fiecare film din program vor fi publicate pe pagina de Facebook a companiei TenarisSilcotub.

Programul complet al proiecţiilor

Marţi, 2 iulie, ora 20:00, „Capodopera mea”/„Mi Obra Maestra”, dramă, Argentina/Spania, 2018; miercuri, 3 iulie, ora 17:00, „Maria, inima României”, documentar, România, 2019; ora 19:00, „Păsări călătoare”/„Pajaros de verano”, dramă, Columbia/Danemarca/Mexic, 2018; ora 21:30, „Parking”, dramă, România, 2019; joi, 4 iulie, ora 17:00, „Să nu ucizi”, dramă, România, 2018; ora 19:30, „Rojo”, dramă, Argentina/Brazilia, 2018; ora 21:30, „El angel”, dramă, Argentina/Spania, 2018.