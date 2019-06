Ca urmare a aprobării dosarelor de finanțare în ședința Comitetului de Avizare din data de 26 iunie 2019, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul Rabla) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus). În această etapă, pentru Programul Rabla au fost acceptate 182 dosare pentru 420 autovehicule. Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate şase dosare pentru şapte autovehicule pur electrice. Listele persoanelor juridice care au fost acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la secțiunile aferente Programelor Rabla şi Rabla Plus. Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/ dealerilor auto validaţi în Programele Rabla și Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituției. Sesiunea de depunere a dosarelor de către persoanele juridice, atât pentru Programul Rabla, cât și pentru Programul Rabla Plus, se desfășoară până la data de 30 septembrie 2019.