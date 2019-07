Municipiul Călărași a fost, pentru prima dată, gazda unui eveniment sportiv magnific: Gala K1 Colosseum Tournament, ediția a XIII-a. Astfel, în data de 28 iunie 2019, în Sala Polivalentă „Ion C. Neagu” s-au disputat zece meciuri care au adunat 20 de luptători. Sportivii au oferit un show pe cinste, a fost spectacol în ring! Gala a fost transmisă live în 40 de țări de pe patru continente pe site-ul www.fightbox.com, dar și la Digi Sport 1. Meciurile care au stârnit interesul publicului au fost cel pentru titlul mondial la categoria 86 de kilograme dintre Cosmin Ionescu și Milos Cvetanin și cel dintre Ionuț Pitbull Atodiresei și Aleksandre Gamqrelizde. Cosmin Ionescu a obținut victoria în ring, acesta păstrându-și în continuare centura de campion. De asemenea, Pitbull Atodiresei l-a învins pe adversarul său. Artista călărășeană Gabriela Amzaru (Aza) a deschis meciul dintre Cosmin Ionescu și sârbul Milos Cvetanin cu intonarea imnului național “Deșteaptă-te, Române”.

Meciurile Galei Colosseum au fost următoarele: 55 kg: Nicolae Costin (RO) vs. Robert Hu Hua Long (RO); 65 kg: Călin Petrișor (RO) vs. Ionuț Popa (RO); 72,5 kg: Marian Dinu (RO) vs. Anghel Cordos; 71 kg: Denis Dervis (RO) vs. Teodor Mardar (RO); 86 kg: Vasile Amaritei (RO) vs. Claudiu Alexe (RO); 81 kg: Radu Medeleanu (RO) vs. Adelin Mihăilă; 71 kg: Serghei Paliuga (UKR) vs. Cristian Milea (RO); +95 kg, Colosseum Tournament Title Fight, 5×3 min: Marius Munteanu (RO) vs. Costin Mincu (RO); 65 kg: Alexandre Gamqrelidze (GEO) vs. Ionuț Atodiresei (RO); 86 kg, Colosseum Tournament Title Fight, 5×3 min: Milos Cvjeticanin (SRB) vs. Cosmin Ionescu (RO).

“Vreau să îi mulțumesc omului din administrația locală, viceprimarul Dragoș Coman, care ne-a ajutat să facem acest eveniment la Călărași. Cred că a fost un spectacol pe măsura așteptărilor și vreau să le mulțumesc celor 1.500 de călărășeni prezenți în sală și tuturor celor ce ne-au urmărit pe Digi Sport 1 și pe Fightbox! Îmi doresc ca în viitor să avem și alți parteneri de discuție care vor înțelege cât de importante sunt astfel de evenimente pentru comunitățile locale, pentru sportivii, copiii și oamenii acestui județ”, a declarat Gabriel Georgescu, promotorul Galei K1 Colosseum Tournament.