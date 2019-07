Noul antrenor al echipei AFC Dunărea Călărași este Cristian Dumitru Pustai. De asemenea, clubul Dunărea are și un președinte executiv, Eugen Pîrvulescu. Cei doi au fost prezentați în cadrul unei conferințe de presă, în data de 1 iulie a.c., care a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ). La conferință au mai participat președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, Eduard Grama, membru al Consiliului Director al AFC Dunărea 2005 și președintele Dunării Călărași, Florin Brișan.

Cristian Pustai: “Obiectivul poate fi atins, pentru că am găsit aici oameni entuziaști, care doresc să ne înhămăm repede la muncă”

Noul antrenor al echipei de fotbal, Cristian Pustai, a declarat că obiectivul privind promovarea poate fi atins: “Mă bucur că am reușit, după o pauză de un an luată în cadrul echipei Gaz Metan, unde am ocupat o altă funcție, aceea de director tehnic, să revin, din nou, pe marginea terenului. Cred că nu are rost să vorbim de trecut, de palmares, trebuie să ne ancorăm în prezent, în viitor. E un început, probabil greu. Anul acesta, Liga a doua s-ar părea că este poate mai interesantă decât Liga I, pentru că sunt cel puțin nouă echipe care și-au anunțat dorința de a promova. Sper să realizăm acest proiect, să îl ducem la bun sfârșit, pentru că este un proiect pe doi ani. Cred că sunt cel mai longeviv antrenor ca și prezență într-un club. Am activat șapte ani la Gaz Metan, deci dorința de continuitate este una dintre cerințele mele. Este foarte greu să faci o echipă imediat, dar acest obiectiv poate fi atins, pentru că am găsit aici oameni entuziaști, oameni care doresc să ne înhămăm repede la muncă și să pornim pe un drum despre care nu cred că va fi unul ușor. Sunt jucători care şi-au exprimat dorinţa să plece. Este mai bine, pentru că nu poţi să ţii pe nimeni cu forţa. E un alt început, cu un sistem în care eşti obligat să joci cu doi jucători născuţi sub 2000 şi atunci, cu siguranţă, în lotul Dunării se vor regăsi șase-șapte fotbalişti tineri. Timpul ne presează, perioada de transferuri e până în septembrie, aşa că ar fi bine să nu ne grăbim. Poţi să aduci foarte mulţi jucători şi să nu ai echipă. Din statistici, Dunărea a rulat foarte mulţi jucători. Îmi doresc să am un lot de maxim 24 de jucători”.

Eugen Pîrvulescu: “Sperăm să aducem echipa Dunărea Călărași cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc”

Președintele executiv al clubului călărășean de fotbal, Eugen Pîrvulescu, a afirmat că a venit la Dunărea pentru a duce mai departe lucrurile bune realizate până în prezent. De asemenea, acesta a menționat că își dorește să înființeze o academie de fotbal pentru copii, la Călărași: “Am venit la Dunărea Călărași pentru a duce mai departe lucrurile bune și foarte bune făcute de cei care sunt în conducerea clubului Dunărea Călărași. Este un moment mai dificil, după o retrogradare venită într-un minut 96, e clar că este foarte dureros. Am semnat un contract pe trei ani, pe trei sezoane. Sperăm să aducem echipa Dunărea Călărași cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc. Nu va fi o misiune ușoară, dar ne înhămăm la acest obiectiv. Majoritatea echipelor reprezintă municipii reşedinţă de judeţ, plus alte două echipe din Bucureşti, echipe cu bugete mari. Sunt sigur că va fi o luptă aprigă, dar sper ca și noi să fim acolo și să ne luptăm pentru o promovare rapidă. Am avut o discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean, Vasile Iliuță, și am promisiunea dumnealui că vom crea toate condițiile pentru ca în foarte scurt timp, la Călărași, să existe o academie de fotbal, pentru că acesta este viitorul. Încercăm, în prima fază, să aducem copii din județul Călărași, din județele limitrofe și de ce nu, din toată țara. Dacă vor fi condiții bune de pregătire, cazare, masă, școală, cu siguranță o să vină și copiii.”

Florin Brișan: “Am convingerea că împreună cu dumneavoastră, vom putea obţine o nouă promovare în Liga I”

Președintele Dunării Călărași, Florin Brișan, a menționat: “Şi eu sunt încântat de alegerea, atât a domnului antrenor Cristian Pustai, care pentru mine este un exemplu de profesionalism în fotbalul românesc, cât şi a domnului Pîrvulescu. Am convingerea că împreună cu dumneavoastră, vom putea obţine o nouă promovare în Liga I. Dacă acum un an am fost o surpriză, acum clubul e o certitudine şi chiar dacă am retrogradat, consider că am învăţat din greşeli şi putem realiza obiectivul, adică promovarea în Liga I”.

Eduard Grama: “Bugetul este suficient și satisfăcător pentru a asigura toate cheltuielile”

Eduard Grama, membru al Consiliului Director al AFC Dunărea 2005 Călărași spune că bugetul este suficient pentru realizarea obiectivului: “Bugetul este suficient și satisfăcător pentru a asigura toate cheltuielile, pentru ca echipa de fotbal și tot personalul administrativ să își poată desfășura activitatea în condiții normale. Este o nouă provocare, accederea în Liga I, cred că împreună cu noul staff vom face tot ceea ce ne stă în putință ca echipa să revină în Liga I. Condițiile asigurate de Consiliul Județean au fost și vor fi în continuare la cele mai ridicate cote și cred că împreună vom atinge obiectivul. Acest obiectiv este pe termen lung și cred că împreună vom avea ca prioritate, pe lângă promovarea în Liga I, și crearea unei baze pentru copii și juniori”.

Șase sau șapte jucători din vechiul lot au mai rămas la Dunărea Călărași

Acesta a mai precizat că din vechiul lot au plecat jucătorii care nu şi-au mai dorit să continue cu echipa din cauză că li se micşorau salariile după retrogradare. Astfel, au mai rămas şase sau şapte jucători în lot: “După cum știți, foști jucători care au activat în Liga I au avut o clauză care putea fi activată în condițiile în care echipa rămânea în Liga I, iar în condițiile în care echipa a retrogradat, clubul de fotbal nu putea, pe bugetul actual, să mențină salariile, având în vedere că drepturile de televiziune nu mai sunt luate în calcul. Majoritatea jucătorilor au plecat și au rămas, în acest moment, un număr de șase sau șapte jucători”.

Bugetul Clubului AFC Dunărea a scăzut la jumătate

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a precizat că bugetul clubului a scăzut la jumătate spre deosebire de sezonul din Liga I. În Liga I, echipa se baza pe 100 de mii de euro pe lună, iar acum aceasta va avea la dispoziţie 50 de mii de euro lunar. “Bugetul a scăzut la jumătate. Aveam un buget de 100.000 de euro pe lună, acum avem 50.000 de euro pe lună. Bugetul a scăzut la jumate, pentru că și drepturile de televiziune influențau acest buget. Bugetul Consiliului Județean tot la jumătate a scăzut”.

Cât despre nocturnă, Iliuță a precizat că a fost transferată, este deja în Stadionul “Ion Comșa”, urmând ca firma care va câștiga licitația să o monteze: “Referitor la nocturnă, deja avem contractarea pentru achiziția lucrărilor de construcții. Am transferat-o toată, este deja în Stadionul Ion Comșa, predată către domnul președinte Brișan. Fizic este predată. Urmează ca firma care va câștiga licitația să o monteze, să o pună pe poziții”.

Dunărea Călărași, cantonament în Bulgaria

Dunărea Călărași va fi în cantonament, în perioada 10-22 iulie 2019. Astfel, echipa de fotbal se va antrena în Bulgaria, la Bansko, unde va disputa și cinci jocuri de verificare. Pe 4 și 5 iulie este programată vizita medicală, iar până pe data de 10 iulie, jucătorii se vor antrena la Călărași.