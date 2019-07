Predrag Vujadinović, câștigător al Cupei Romaniei 2018 cu Dobrogea Sud Constanța, a fost transferat de Dunărea.

Sârbul, cu cetățenie română, a mai evoluat la Partizan Belgrad, Bosna Sarajevo și Jugovic Kac, iar în România a jucat sub culorile cluburilor Steaua, HCM Constanța, Minaur, dar și UCM Sport Reșița. Transferul lui Predrag Vujadinovic vine să dea plus valoare echipei antrenorului Sergei Bebeshko, pentru sezonul competițional viitor. Experiența sârbului va reprezenta un atu pentru echipa pe care Dunărea o va alinia la startul sezonului competițional viitor. Acesta s-a născut în data de 12 iulie 1983, la Vrnas, Serbia, are înălțimea de 1,87 m, o greutate de 86 de kg și joacă extremă stânga.

A jucat la: RK Vrbas, 2003-2004; 2004 -2005, Vojvodina Univerexport Novi Sad, Cupa Challenge; 2005-2005, RK Partizan Belgrad, 26 goluri în Cupa Challenge; 2006-2007, Partizan Belgrad, cinci goluri în Cupa Cupelor; 2007-2011, CSA Steaua Mefin București, 42 de goluri în Cupa Cupelor și Cupa EHF; 2010-2011, UCM Reșița, cinci goluri în Cupa Cupelor; 2012-2015, HCM Constanța, Cupa Campionilor; 2015-2018, AHC Dobrogea Sud Constanța, Cupa EHF; 2018-2019, Minaur Baia Mare, 90 de goluri în Liga Zimbrilor. (sursa: www.ahcdunarea.ro)